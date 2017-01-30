Деградация власти

Аресты губернаторов, сотрудника СКР полковника Захарченко и экс-министра Алексея Улюкаева не сказались на месте России в Индексе восприятия коррупции Transperency International за 2016 г.

Наша страна заняла 131-е место из 176, набрав столько же баллов, сколько Казахстан и Украина. В индексе 2015 г. Россия занимала 119-ю строчку.

Наши СМИ живописуют клановые разборки у Назарбаева, разброд и шатания у Порошенко. При этом на российские реалии предлагают смотреть не как на кризис системы, а как на отдельные коррупционные поползновения нечистых на руку людей. А где их нет? Да везде есть!

Вот только нигде в цивилизованном мире такой абсолютно замкнутой системы, как в России, – с карманными следствием и судами всех инстанций, нелепыми палатами парламента, попранием права, круговой порукой, ручным управлением и дремучим невежеством так называемой элиты – как-то не сложилось.

Мысль, что при наличии вертикали власти действует отрицательная селекция – во власть попадают худшие, имеющие комплекс неполноценности, – не нова. Питирим Сорокин считал, что в таких условиях «выживают не достойнейшие, а сильнейшие, без какой-либо культуры, у которых нет ничего, кроме желаний и вожделения». И единственное, что может оздоровить вертикаль – обратная связь с обществом. В России сегодня такой связи нет. И еще вопрос: есть ли общество. Фейковое – из телевизора и площадной массовки – безусловно, есть. Но и его скоро вряд ли заставишь хлопать патриаршим кортежам, призрачным нефтяным сделкам, военным симулякрам и подбадриваниям типа «вы держитесь».

Пока дела идут, как идут, коррупция неистребима. Громкие дела и заявления – блеф, пока властная элита продолжает служить не обществу, а системе и своему карману. А пока 131-е место нами по всем параметрам заслужено.