Церковь против ростовщичества

Для спасения ситуации предстоятель РПЦ предложил создавать банки для бедных без кабальных процентов. В пример он привел бангладешского бизнесмена Мухаммада Юнуса, получившего Нобелевскую премию за создание системы кредитования для бедняков. Патриарх вступил в заочную полемику с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая в июне 2016 г. называла запрет на деятельность МФО недальновидным. «Спрос на короткие займы до зарплаты есть, и если не будет регулируемого бизнеса, то люди пойдут к нелегальным кредиторам», – говорила тогда она.

Средняя сумма займа в 2016 г., по данным МФО «Домашние деньги», возросла на 16% и составила 26 500 руб.