Церковь против ростовщичества

Для спасения ситуации предстоятель РПЦ предложил создавать банки для бедных без кабальных процентов. В пример он привел бангладешского бизнесмена Мухаммада Юнуса, получившего Нобелевскую премию за создание системы кредитования для бедняков. Патриарх вступил в заочную полемику с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая в июне 2016 г. называла запрет на деятельность МФО недальновидным. «Спрос на короткие займы до зарплаты есть, и если не будет регулируемого бизнеса, то люди пойдут к нелегальным кредиторам», – говорила тогда она.
Средняя сумма займа в 2016 г., по данным МФО «Домашние деньги», возросла на 16% и составила 26 500 руб.
Кирилл Патриарх Московский и всея Руси
«Призываю Государственную думу поставить законодательную преграду на пути спекулянтов подобного рода. Подобные «бизнесмены» не могут быть не названы мироедами. Это должно быть остановлено законом».
Вячеслав Володин Спикер Госдумы
«Думаю, депутаты услышат голос пастыря и РПЦ и постараются сделать все для того, чтобы проблемы, озвученные от имени жителей нашей России, от имени прихожан, были в форме законов реализованы».
Елена Перминова Зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
«Предложение не совсем корректное. Неправильно грубо делить людей на бедных и богатых, для борьбы с бедностью нужно использовать другие методы».
Михаил Хазин Экономист
«Микрокредитование – вредительство, это точно. Оно появилось в замечательной стране Бангладеш. Они там все очень бедные, кредит в $15 – разумная вещь, которая позволяет открыть в деревне лавочку. В нашей стране это матерое ростовщичество, с которым надо заканчивать».
Владимир Жириновский Лидер ЛДПР
«Какие могут быть 700%? Этого никогда не было в истории человечества! Жадность у этих мошенников из ушей прет. Они не понимают, что, если так пойдет дальше, мы будем вынуждены закрыть все эти микрофинансовые организации!»
Александр Разуваев Директор аналитического департамента форекс-брокера «Альпари»
«РПЦ стоит воспользоваться опытом Банка Ватикана, создав аналогичную структуру, и заняться микрокредитованием под низкие ставки. Ведь маржа для финансовой компании РПЦ в данной истории вряд ли будет стоять на первом месте».
Денис Ракша Управляющий партнер компании «Неокон»
«На российской почве такой проект (банк для бедных. – Прим. «Ко») не приживется. Это была неофициальная круговая порука, было стыдно не вернуть заем. У нас все эти механизмы давно разрушены, поскольку нет общины и никому ни за что не стыдно. А нынешний механизм микрофинансирования в России заточен на получение сверхприбыли».