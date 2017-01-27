Экс-подрядчики «Зенит-Арены» требуют от властей 1 млрд рублей

В Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поданы искт бывших подрядчиков сооружения стадиона на Крестовском острове.

Компании «Трансстрой» и «Трансстрой-СПб» требуют от комитета по строительству Санкт-Петербурга почти миллиард рублей (212 млн руб. и 749,72 млн руб. соответственно).

В июле 2016 года петербургские власти в одностороннем порядке расторгли контракт с генеральным подрядчиком строительства «Зенит-Арены» «Инжтрансстрой-СПб» (в фирму, в свою очередь, входят АО «Корпорация «Трансстрой» и ООО «Инжтрансстрой-СПб»). В настоящее время достройку объекта проводит компания «Метрострой».

Позднее Смольный подал четыре иска к экс-подрядчику строительства стадиона на Крестовском острове на общую сумму около 3,7 млрд руб.