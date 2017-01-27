СКР огласил итоги расследования по «делу Гайзера»

Следственный комитет России сообщил, что следственные действия в отношении бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и еще нескольких человек, которых подозревают мошенничестве, получении взяток и других преступлениях, завершено.

Обвинения фигурантам предъявлены по ст. 210, 159, пп. "а, б" ч. 4, ст. 174.1, ч. 6 ст. 290 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки). Правоохранители полагают, что преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов. За это время подозреваемые получали во владение высокорентабельные предприятия в регионе для «незаконного обогащения». «В итоге республике Коми был причинен ущерб на сумму 3,5 млрд рублей», — рассказали в СК РФ.

Так, по словам представителя СКР Светланы Петренко, в 2010 году подореваемыми топ-чиновниками была организована приватизация ГУП «Птицефабрика Зеленская». В результате мошеннических действий акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. По словам Петренко, в целях легализации дивидендов акционерного общества на сумму порядка 1 миллиарда рублей соучастники провели ряд сделок с этими деньгами. Кроме того, обвиняемые совершили умышленные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов».

Высокопоставленные чиновники были арестованы в сентябре 2015 г. Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и дали признательные показания.