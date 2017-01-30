В России стартовал «Киберпонедельник»

В ночь на 30 января в России стартовала акция онлайн-распродаж "Киберпонедельник".

Сегодня многие товары в интернет-магазинах продаются со значительными скидками.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что акция привлечет 5 миллионов человек. По оценке специалистов, оборот магазинов вырастет на 50%, а количество спонтанных покупок — на 25%, передает «РИА Новости».

"Киберпонедельник" - одна из самых известных в мире распродаж, которая зародилась в США. Онлайн-распродажа товаров в Америке следует после дня больших скидок в физических магазинах, который называется "черная пятница". В западных странах Black Friday и Cyber Money проходят перед рождественскими праздниками и являются самыми популярными акциями у покупателей.

Напомним, первый «Киберпонедельник» в России прошел в 2013 году, обычно он выпадает на последний понедельник января.

«Эта акция такой же фейк, как и многие другие», заявил «Эху Москвы» руководитель проекта hi-tech mail.ru Дмитрий Рябинов. Рябинин добавил, что даже в редких случаях, когда скидки реальны, они не могут превышать 30% от рыночной стоимости товара.