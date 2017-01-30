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Новости

Улюкаев оставлен под домашним арестом

Следствие опасается его отъезда за границу
30 Января 2017
Улюкаев оставлен под домашним арестом Сергей Савостьянов/ТАСС

Мосгорсуд в понедельник оставил под домашним арестом до 15 апреля экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого по делу о взятке в 2 миллиона долларов, передаёт РИА Новости.

В ходе заседания следователь заявил, что, находясь на свободе, Улюкаев может покинуть пределы Российской Федерации, уничтожить доказательства по делу, а также, обладая связями, может оказать влияние на свидетелей, в том числе на своих бывших подчиненных. Прокурор поддержала позицию следствия, отметив, что суд первой инстанции учел все обстоятельства дела и вынес обоснованное и законное решение.

Защита попыталась оспорить меру пресечения, подав апелляцию 13 января.  Напомним, что бывшего министра подозревают в попытке получить несколько миллионов рублей от представителей Роснефти. В ходе расследования было арестовано имущество подозреваемого.

По данным СКР, министр был взят с поличным при получении взятки в $2 млн (более 130 млн руб.) у представителей «Роснефти». Деньги, по версии следствия, экс-министр вымогал за положительное заключение Минэкономразвития в отношении покупки «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%). Улюкаев принуждал представителей госкомпании к сделке, угрожая создать препятствия для ее деятельности.

Адвокат экс-чиновника Тимофей Гриднев утверждал, что экс-министр расценивает случившееся как провокацию. В Генпрокуратуре в ответ подчеркнули, что не видят признаков провокации в задержании экс-чиновника.

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