«Платон» хочет заняться весогабаритным контролем

Оператор системы "Платон" компания "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС, принадлежит Игорю Ротенбергу и "РТ-инвесту") подала в правительство заявку с частной концессионной инициативой на разработку автоматической системы весогабаритного контроля большегрузных грузовиков, сообщают «Ведомости».

Затраты на создание системы согласно заявки РТИТС должны составить - 28,9 млрд руб. По данным издания, составить конкуренцию РТИТС может, например, "Ростелеком" или "Ростех" (владеет 25,01% "РТ-инвеста"), если решит выступить отдельно. В "Ростелекоме" подтвердили интересен к проекту. Однако, как отмечает издание, конкурса может и не быть.

Ранее глава Росавтодора Роман Старовойт рассказал, что агентством рассматривается возможность использования технических средств системы "Платон" для весогабаритного контроля большегрузов. По предварительным данным система будет работать в рамкахгосударственно-частного партнерства – на основании концессионного соглашения.

Как пояснил оворит партнер юридической фирмы Hogan Lovells в России и СНГ Александр Долгов, "законодательством установлена возможность заключения концессионного соглашения по инициативе инвестора. Процедура следующая — государственные органы рассматривают предложение инвестора, и в случае принятия положительного решения о возможности заключения концессионного соглашения, информация о проекте размещается на сайте для проведения торгов».

В случае поступления заявок от третьих лиц концессионное соглашение может быть заключено только по результатам проведения конкурсных процедур.

Как отмечают «Известия», в прошлом году был запущен пилотный проект – в Волгоградской области заработали автоматические пункты весогабаритного контроля. По оценке Росавтодора, за первые месяцы работы пунктов практически вдвое снизилось количество перегруженных грузовиков. Как заявил «Известиям» президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, в рамках акции «На дорогах без перегруза» удалось выяснить, что перевозчики с радостью соблюдают правила, при загрузке по норме они получают больше заказов и не боятся проверок на дорогах.