Deutsche Bank oштрафован в США на $425 млн

Еще $200 млн за «подозрительную деятельность» c Deutsche Bank намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.

При помощи незаконных схем было отмыто $10 млрд в отделениях банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, поясняется в сообщении агентства "Интерфакс" со ссылкой на Департамент финансовых служб Нью-Йорка.

Акции российских компаний скупали трейдеры в Москве и за рубли, а уже брокеры перепродавали их через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2-3 млн, часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию.

В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».

Также оштрафованы банки Sanpaolo S.p.A. (на $235 млн), Сельскохозяйственный банк Китая ($215 млн) и тайваньский Mega Bank ($185 млн).

Напомним, что еще в августе 2016 г. о зеркальных сделках сообщало издание The New Yorker, по информации автора издания, их проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России.