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Отмена санкций укрепит рубль на 5-10%

Bloomberg оценил последствия возможного смягчения санкционного режима
31 Января 2017
Отмена санкций укрепит рубль на 5-10%

В случае отмены антироссийских санкций курс рубля вырастет на 5-10%, сообщает агентство Bloomberg.

Оценка агентства основывается на мнении большинства опрошенных аналитиков. Согласно менее вероятному сценарию рост курса рубля к доллару составит от одного до пяти процентов. Такой точки зрения придерживается 41% экономистов, давших комментарий агентству.

Скорее всего, рубль получит "наибольшую выгоду" от снятия санкций и достигнет отметки в 55-57 руб. за доллар, считают в Bank of America Corp.

Большее укрепление рубля прогнозируют аналитики Societe Generale. Последние допускают, что после смягчения санкций рост курса рубля "превзойдет все ожидания" и установится на уровне ниже 50 руб. за доллар, передает Bloomberg. Они также полагают, что в этом случае Банк России начнет валютные интервенции, чтобы регулировать риски для финансовой стабильности.

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