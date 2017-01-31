Отмена санкций укрепит рубль на 5-10%

Оценка агентства основывается на мнении большинства опрошенных аналитиков. Согласно менее вероятному сценарию рост курса рубля к доллару составит от одного до пяти процентов. Такой точки зрения придерживается 41% экономистов, давших комментарий агентству.

Скорее всего, рубль получит "наибольшую выгоду" от снятия санкций и достигнет отметки в 55-57 руб. за доллар, считают в Bank of America Corp.

Большее укрепление рубля прогнозируют аналитики Societe Generale. Последние допускают, что после смягчения санкций рост курса рубля "превзойдет все ожидания" и установится на уровне ниже 50 руб. за доллар, передает Bloomberg. Они также полагают, что в этом случае Банк России начнет валютные интервенции, чтобы регулировать риски для финансовой стабильности.