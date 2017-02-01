В России может появиться всеобщий безлимитный доступ в Интернет

Документ направлен на согласование в Открытое правительство и Министерство коммуникаций и связи РФ, сообщает "Российская газета".

Речь идет о тарифах, в рамках которых пользователи получат возможность передавать или скачивать неограниченный объем информации, абонентская плата будет фиксированной. В данный момент эта услуга доступна как для пользователей домашнего Интернета, так и для мобильного. Однако недавно некоторые сотовые компании сделали заявление, что постепенно будут отказываться от таких безлимитных тарифов. По мнению экспертов, у операторов просто нет выхода: 3G-сети перегружены, а 4G-сети в скором времени окажутся в таком же положении.

Сотовые компании предлагают оставить неограниченный доступ только для отдельных мобильных приложений, но экспертный совет этого мнения не разделяет.

Также в программе развития цифровой инфраструктуры говорится об обеспечении раскрытия информации и программного доступа к базам данных органов власти, государственных и частных компаний, а также о единых технологических стандартах - "облаках", биометрии, пространственных данных и т.д. Предлагается приступить к цифровизации российской экономики со сфер здравоохранения, образования, науки, промышленности, сельского хозяйства, ретейла, транспорта, электроэнергетики, ЖКХ, а также рынка финансовых услуг. После внедрения цифровых технологий станет возможным развитие телемедицины, онлайн-обучения, беспилотного транспорта и системы "умный дом".

Согласно распоряжению президента Владимира Путина, программа "Цифровая экономика" должна быть разработана и утверждена до 1 июня 2017 года.