Закрутили кран

Ранее «Газпрому» удалось договориться с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей OPAL, но с протестом выступила польская сторона, что это повредит загрузке польских транзитных магистралей (при этом по факту загрузка проходящей через Польшу магистрали «Ямал - Европа» стабильно держится на максимуме). PGNiG Supply & Trading GmbH подала иски в Европейский суд и в суд в Дюссельдорфе. ООО «Газпром экспорт» подало заявку в Европейский суд на участие в процессе в качестве заинтересованной стороны.

«Газпром» использовал дополнительные мощности OPAL сразу, как это было возможно: в декабре 2016 г. выбирал свободные мощности на ежедневных аукционах и на месячном аукционе на январь. Аукцион на февраль (16 января) провести не удалось из-за судебного запрета. В компании OPAL Gastransport GmbH «Интерфаксу» в очередной раз подтвердили, что новые аукционы пока не проводились. Теперь российской компании приходится ограничить подачу газа в «Северный поток». Как свидетельствуют данные компании OPAL Gastransport GmbH, прокачка по «Северному потоку» в понедельник упадет более чем на 20%. При этом увеличивать транзит через Украину «Газпром» не намерен.

