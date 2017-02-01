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Выйдет на арену

Футбольный клуб «Зенит» получит стадион через два месяца
01 Февраля 2017
Выйдет на арену

Передача стадиона «Зенит-Арена» в управление футбольному клубу «Зенит» завершится до 31 марта, сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. 

«Передача помещений и инженерной инфраструктуры стадиона на Крестовском острове футбольному клубу "Зенит" будет завершена до окончания адаптационных работ 31 марта 2017 года»,— цитирует ТАССгосподина Албина.
Ранее городской комитет по строительству сообщил, что сметная стоимость строительства «Зенит-Арены» составляет 41,7 млрд руб. Напомним, в начале января Смольный заключил с ОАО «Метрострой» новый контракт на 2 млрд руб. на завершение строительства стадиона на Крестовском острове: подрядчик должен произвести работы, связанные с требованиями силовых ведомств по обеспечению безопасности.

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