Выйдет на арену

«Передача помещений и инженерной инфраструктуры стадиона на Крестовском острове футбольному клубу "Зенит" будет завершена до окончания адаптационных работ 31 марта 2017 года»,— цитирует ТАССгосподина Албина.

Ранее городской комитет по строительству сообщил, что сметная стоимость строительства «Зенит-Арены» составляет 41,7 млрд руб. Напомним, в начале января Смольный заключил с ОАО «Метрострой» новый контракт на 2 млрд руб. на завершение строительства стадиона на Крестовском острове: подрядчик должен произвести работы, связанные с требованиями силовых ведомств по обеспечению безопасности.