Российский АПК получит 58,8 млрд рублей из госбюджета

В 2017 году российский государственный бюджет потратит 58,8 миллиардов рублей на возвращение банкам недовыплаченной прибыли по инвестиционным кредитам в АПК.

Соответствующие распоряжение 30 января 2017 года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно распоряжению, 77 субъектов РФ получат субсидии, связанные с возмещением части процентной ставки по инвесткредитам. Общая сумма дотации составляет более 58,8 миллиардов рублей.

Наиболее значительную сумму получит Брянская область - 7,85 миллиардов рублей (13% от общего объема субсидии). Белгородская область получит 4,9 миллиарда рублей, третье место по размеру выплаты занимает республика Татарстан - 4,8 миллиарда рублей. Курская и Воронежская области замыкают пятерку инвестиционных регионов, они получат 3 и 2,9 миллиарда рублей соответственно. Юг России получает не самые крупные суммы - Ростовской области выделено 1,4 миллиарда рублей, Краснодарскому краю - 1,14 миллиарда рублей.

В январе текущего года в России начала действовать новая система субсидирования аграрных кредитов. Теперь проценты по займу возмещаются напрямую банку, а не перечисляются на счет сельхозпроизводителей.