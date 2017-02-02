Россия увеличила экспорт водки

По итогам 2016 г. Россия экспортировала на 14% больше водки, чем в 2015 г., сообщают "Известия" со ссылкой на Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФФРА). Общий объем экспорта составил 49 млн л.

Рост экспорта в основном пришелся на такие направления как США, Болгария, Латвия, Германия и Китай.

Рост экспорта водки во многом обусловлен и ростом ее производства внутри страны (на 16%).

"Рынок равномерно растет, внутренний и внешний. Доля экспорта по-прежнему остается незначительной — 6,5% от производства, он в основном ориентирован на наших и бывших наших граждан, живущих за рубежом", - говорит гендиректор ЦИФФРА Вадим Дробиз.

Растет экспорт и других алкогольных напитков из России. Так, вырос экспорт винной продукции (вина и шампанского) на 13%, до 3,2 млн л. Экспорт пива также увеличился, на 2,5%.

Вместе с тем, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отмечает, что позиции российских производителей на зарубежных рынках несырьевой продукции достаточно слабы и рост экспорта водки пока нельзя считать значительным успехом.

Наибольшие доходы от экспорта водки и ликеро-водочных изделий в 2016 г. получили «Русский стандарт» (10 млрд руб.), «Парламент» (7 млрд руб.) и Мариинский ликеро-водочный завод (водка Beluga, 3,7 млрд руб.). По данным Росстата, лидером водочного рынка России является компания «Татспиртпром», в 2016 г. она произвела более 11,57 млн дал водки, увеличил объемы производства на 34,8%.