Cамым дорогим российским брендом стал "Сбербанк"

По версии экспертов консалтинговой компании Brand Finance, Сбербанк стал самым дорогим российским брендом, опередив "Газпром" и ЛУКОЙЛ, сообщает РБК.

В рейтинге Brand FinanceGlobal 500 в 2017 году Сбербанк занимает 156-ю позицию, улучшив прошлогоднее положение (в 2016 году занимал 200-е место).

"Газпром" и ЛУКОЙЛ находятся на 344 и 375 местах соответственно, значительно ухудшив показатели прошлого года. В 2016 году "Газпром" располагался на 302-й позиции, ЛУКОЙЛ - 229-й. Также по итогам 2016 года рейтинг покинула компания МТС, ранее занимавшая 437-е место в списке. Brand Finance не раскрывает стоимость компаний, находящихся ниже 100-го места в рейтинге.

Первое место эксперты присудили компании Google, стоимость которой к началу текущего года увеличилась на 24% - $109,4 миллиарда. В 2016 году стоимость компании оценивалась в $88,2 миллиарда. С первого на второе место сместился бренд Apple, потерявший за 2016 год 27%. Его стоимость составила $107,1 миллиардов. Третье место занимает крупнейший онлайн-ретейлер Amazon - $106,4 миллиарда.

В первую десятку самых дорогих мировых брендов также попали телекоммуникационная компания AT&T - $87 миллиардов, IT-компания Microsoft - $76,3 миллиардов, производитель электроники Samsung - $66,2 миллиардов, телеком-оператор Verizon - $65,8 миллиардов, ретейлер Walmart - $62,2 миллиардов, социальная сеть Facebook - $62 миллиардов и китайский банк ICBC - $47,8 миллиардов.