Россия поставит Китаю 10 истребителей Су-35

Россия поставит Китаю партию из 10 истребителей Су-35 в 2017 году, а также еще 10 в 2018 году, заявил источник в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, сообщает ТАСС.

Первая партия из четырех самолетов уже была доставлена в Китай в конце 2016 года.

Китай стал первым иностранным государством, которому Россия продала многофункциональные истребители Су-35. Контракт на поставку 24-х самолетов был заключен в ноябре 2015 года. Договор между странами был составлен на сумму $2 миллиарда, таким образом, цена каждого самолета составила $83 миллиона.

Впервые Китай проявил интерес к истребителям российского производства в 2008 году во время авиакосмического салона Airshow China. В 2011 году Министерство обороны Китая обратилось в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России и предложило купить Су-35. В конце 2012 года было заключено предварительное соглашение, а затем на протяжении трех лет стороны согласовывали технические и финансовые условия сделки.

Су-35 является истребителем 4++. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч. Дальность полета истребителя — 3,4 тыс. км, боевой радиус — около 1,6 тыс. Су-35 оснащен пушкой калибра 30 мм и 12 точками подвески для бомб и ракет.