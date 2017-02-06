Цена на месте не стоит

На прошлой неделе появилась информация, что стоимость строительства Керченского моста увеличилась на 29 млрд руб. Одновременно стало известно, что стоимость пяти контрактов, заключенных «Газпромом» с компанией «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, на строительство газопровода «Сила Сибири» выросла на 25,6% – с 198 до 248 млрд руб. Кстати, «Стройгазмонтаж» получил контракт на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту.

Ни один российский мегапроект не может уложиться в смету, которая была утверждена изначально. Рост стоимости проекта по мере его реализации – рутина нашей экономики, несмотря на отнюдь не рядовые суммы контрактов. Вспомним строительство в олимпийском Сочи (рост сметы с 1,2 до 1,5 трлн руб.) и кампус на острове Русский (с 55 до 68 млрд руб.), и космодром Восточный (со 130 до 493 млрд руб.), и пресловутый стадион «Зенит-арена» (с 7 до 40 млрд руб.).

Мы уже смирились, что государство тратит миллиарды на престижные стройки, но почему же нельзя точно подсчитать, сколько они стоят?

Вице-президент Национальной ассоциации инжиниринговых компаний Владимир Ступников предполагает, что компании, которые подают заявки на участие в конкурсах, сильно демпингуют, а потом победителю приходится пересматривать смету и заключать допсоглашение.

В качестве еще одной причины эксперт указывает нестабильность финансовой системы и валютного курса – это приводит к изменению цен на материалы и оборудование.

Павел Дашевский, руководитель портала Dolgi.ru, обращает внимание на географическую сложность указанных проектов. «Зенит-арена» и Керченский мост возводятся на подвижном грунте. Строители 4000-километровой «Силы Сибири» тоже сталкиваются с географическими проблемами. Эти препятствия нельзя участь в исходной смете, но потом всегда можно обосновать ее увеличение. Конечно, подвижность грунта можно было бы предвидеть. Но, как отмечает Владимир Денисов, партнер Berkshire Advisory Group, тут вступают в действие ошибки. Например, в Сочи из-за срочности строительство вели параллельно с проектированием. Это привело к недостаточной проработке проектов, причем решения менялись по ходу дела. В Красной Поляне при проектировании трамплина основывались на геологических данных двадцатилетней давности, а когда началось строительство, выяснилось, что сдвинулось русло подземной реки.

Но все эти факторы не играли бы такой роли, если бы их не усиливала коррупционная составляющая. «Важная причина – это семейственность и преемственность. Подобными проектами занимаются люди, как правило, тесно связанные между собой», – осторожно замечает Павел Дашевский. «При реализации больших и сложных проектов неизбежны длинные цепочки подрядчиков–субподрядчиков–контрагентов. Это создает почву для хищений. Такое положение дел очевидно по всем крупнейшим стройкам с госучастием», – добавляет Владимир Денисов.

Может быть, если бы в половине крупных строек мы бы не сталкивались с парой одних и тех же всем известных генподрядчиков, то и нестабильный валютный курс влиял бы на сметы не так сильно?