Оказывается, рубль слишком сильный

В российской экономической политике происходят гигантские изменения. Если до сих пор казалось, что все важнейшие макроэкономические параметры России пассивно следуют за ценами на нефть, то теперь Минфин заявил о готовности активно воздействовать на них.

Когда верстали бюджет на 2017 г., предполагали, что баррель нефти будет стоить примерно $40, а доллар – около 67 руб. Однако теперь цена барреля поднялась до $55, соответственно доллар на российском рынке подешевел примерно до 60 руб. Следовательно, возможно, бюджет недосчитается рублевых доходов. На фоне этого Минфин в начале 2017 г. ввел новое бюджетное правило, в соответствие с которым дополнительные доходы от экспорта нефти уходят в Резервный фонд. Но новость даже не в этом, а в том, что Минфин собирается за счет средств фонда проводить валютные интервенции, скупать доллары и тем самым ослаблять рубль. Опубликованные расчеты показывают готовность Минфина добиться ослабления рубля на 10%. Это сулит три выгоды: увеличится стоимость долларов, попавших в результате интервенций в Резервный фонд, повысятся рублевые налоги от экспортеров сырья, а российские экспортеры получат дополнительные преимущества.

Параллельно должностные лица начали «словесные интервенции», явно играя против собственной валюты. Министр финансов Антон Силуанов уже неоднократно говорил, что не допустит укрепления рубля. Первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин недавно сообщил, что с точки зрения Минпромторга оптимальным был бы курс 65 руб. за $1. Национальной валюте явно будут стараться не дать подорожать дальше уровня в 60 руб. за $1. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Борис Хейфец полагает, что валютный курс в 2017 г. нацелят на ослабление в границах 60–65 руб. «Когда объявляли, что Минфин станет покупать валюту с помощью ЦБ, было сразу понятно, что рубль ослабится: в бюджете заложен курс 67,5 руб. за $1, и это существенно ниже того курса, который есть сейчас, а смету надо пополнять», – отмечает профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев. Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов спрогнозировал рост курса доллара на 3–5 руб. в результате запланированных на февраль валютных интервенций Банка России и Минфина.

Известно, что политика занижения курса имеет ряд побочных эффектов – она способствует ускорению инфляции и ослабляет инвестиционные возможности отечественных компаний, а промышленных товаров для экспорта у нас не так и много. Однако борьба за ослабление валюты входит в стандартный набор модных по всему миру популистских лозунгов. «Все другие страны живут за счет снижения курсов своих валют, – заявил недавно президент США Дональд Трамп. – Они играют на девальвации, а мы сидим здесь, как кучка идиотов».