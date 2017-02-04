«Ордынка» Сердюкова

Будучи в настоящее время индустриальным директором по авиационной промышленности «Ростеха», он может занять кресло заместителя Сергея Чемезова – главы госкорпорации. Эта должность освободилась после назначения Дмитрия Шугаева новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Бывший глава ФСВТС Александр Фомин переведен на пост замминистра обороны по международным вопросам.

Всего за три года бывший министр вновь сделал головокружительную карьеру. И на этот раз, похоже, без поддержки своего тестя – главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. Два года Сердюков проработал генеральным директором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, подведомственного «Ростеху», в 2015 г. он вошел в советы директоров ОАК, ОДК, концерна «Радиоэлектронные технологии», и АО «Вертолеты России». Хотя отношения между Сердюковым и Чемезовым были всегда прохладными, в октябре 2015 г. стало известно, что Сердюкова пригласили в «Ростех». Нельзя же бывшего министра оставить без хорошей работы. Новое повышение может свидетельствовать, что Сергей Чемезов, десантировав своих людей в разные ведомства и госкомпании, испытывает большой дефицит кадров. У Анатолия Сердюкова есть и бизнес. По данным сервиса Kartoteka.ru, он выступил соучредителем ООО «Ордынка 40» (50%), занимающегося капиталовложениями в ценные бумаги. Сердюков выкупил долю у Оксаны Савельевой (у нее осталось 49%), по всей видимости, дочки совладельца и предправления банка «Санкт-Петербург» Александра Савельева (23,70%). Кстати, у Сергея Анатольевича Сердюкова, сына бывшего министра обороны, 5,7% акций банка. У зятя Сердюкова Валерия Пузикова – 3,11%, 2,65% принадлежит мужу бывшего губернатора Санкт-Петербурга Владимиру Матвиенко, еще 1,09% – у Максима Воробьева, брата губернатора Московской области.