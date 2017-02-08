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Нестраховой случай

Президент и совладелец «Росгосстраха» Даниил Хачатуров готовится покинуть свой пост
08 Февраля 2017
Нестраховой случай РИА Новости

Президент и совладелец «Росгосстраха», миллиардер Даниил Хачатуров готовится покинуть свой пост: в конце 2016 г. стало известно об объединении компании с группой «Открытие», и теперь одного из ведущих игроков страхового рынка ждут перемены.

Слияние стало для Хачатурова вынужденным шагом – «Росгосстрах» генерировал убытки, за первое полугодие 2016 г. они достигли 8,65 млрд руб., а доля компании на рынке за девять месяцев 2016 г. упала до 10,5%. В «Росгосстрахе» отставку Хачатурова отрицают, настаивая, что перемен в составе топ-менеджмента не планируется, а сама компания проходит через due diligence в рамках объединения активов. Однако на рынке считают, что это лишь вопрос времени.

«Полагаю, что после присоединения к «Открытию» бизнес «Росгосстраха» ожидают серьезные преобразования. Так всегда бывает при присоединении к «Открытию» той или иной компании», – говорила еще в декабре 2016 г. руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. Начали, похоже, со смены топ-менеджмента.

«Вероятно, отставка Хачатурова планировалась с самого начала, – полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. – Для «Открытия» ключевое значение имеет именно контроль над активом, чтобы наконец-то избавить его от статуса проблемного. Уход Хачатурова указывает лишь на то, что менеджмент не смог решить проблемы компании».

"После сделки с «Открытием» отставка не имеет значения, так как в любом случае будет сформирован план передачи полномочий и данных, - добавляет  управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев. - Кроме того, новые собственники наверняка захотят внедрить альтернативную стратегию развития компании".

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