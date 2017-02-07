После написания – сесть

«Нынешний чиновник более агрессивен, циничен, беспринципен, свободен от таких качеств, как щепетильность и порядочность... Ничего не боится, когда ворует с размахом», – набросал штрихи к портрету современного чиновника выходец из системы, бывший полпред президента в Сахалинской области Виталий Гулий.

Его книга «Подножие российского олимпа» была издана в конце 2014 г. на личные средства автора (45 000 руб.) скромным тиражом 500 экземпляров. Самыми внимательными ее читателями оказались сотрудники СКР, которые в главе «Евреи во власти» обнаружили экстремизм. Уголовное дело возбудили еще в 2015 г., но ни подозреваемый, которому грозит до пяти лет лишения свободы, ни его адвокат об этом не знали. Виталий Гулий считает, что за преследованием стоят бывшие и действующие чиновники, которые получили в книге нелицеприятные характеристики, а обвинения в возбуждении ненависти на национальной почве он отрицает.

Федеральный список экстремистских материалов, который составляется Минюстом на основе решений судов, в момент опубликования, в 2007 г., состоял из 14 пунктов, сейчас он включает свыше 4000 наименований и постоянно пополняется. «Процедура абсолютно непрозрачна, – говорит управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов. – Из-за непрофессиональной работы судебной экспертизы и закрытых процессов в список попадают материалы, которые не следует считать экстремистскими, произведения известных авторов, не запрещенные ни в одной другой стране мира. Так, в свое время уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин предупреждал об абсурдности отнесения трудов Саида Нурси к экстремистским».

При этом борьба с экстремизмом уже давно является эффективным инструментом политического воздействия. Как отмечает адвокат Виктор Наумов, ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») пользуется все большей популярностью у правоохранительных органов. За последние годы число осужденных по этой статье выросло в четыре раза. Ежегодно по ст. 282 выносят обвинительные приговоры в отношении сотен человек. В настоящее время наблюдается все больше обвинительных приговоров, которые свидетельствуют, что правоохранительные органы и суды не понимают, как должна применяться на практике эта норма.