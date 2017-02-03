Заблудившиеся в «Кировлесе»

Ради них по возрожденному Верховным судом делу «Кировлеса» приостановлены все другие процессы, в которых участвуют их адвокаты, включая дело об убийстве Бориса Немцова. Навального доставляет из Москвы в Киров отряд судебных приставов, Офицерова привозят из больницы. С обоих взята подписка о невыезде из Кирова.

Объяснения происходящему могут быть разные. «Первое, что приходит на ум, – линия защиты подсудимых, немного заигралась с манипуляциями касательно состояния здоровья подзащитных в целях затягивания процесса, упустив из виду отчетливо политический характер ситуации, на что сторона обвинения незамедлительно отреагировала, – считает адвокат Дмитрий Косенко. – Другим объяснением может быть то, что Навальный – в первую очередь фигура с политическими амбициями, притом фигура неудобная для действующего режима, поэтому, возможно, происходящее с ним – это попытка выключить его из политических процессов. Мы прекрасно понимаем, что для достижения такого рода целей лучшее, что можно придумать, – это «закрыть» человека и делать с ним все, что угодно».

Первый суд по делу Алексея Навального и Петра Офицерова о растрате государственного имущества на сумму 16 млн руб. длился с апреля по июль 2013 г., что для дела такого масштаба обычный срок. Сейчас могут быть поставлены рекорды, и это говорит о том, что благоприятного исхода фигурантам дела ждать не стоит.

«ЕСПЧ в решении по данному делу лишь признал нарушения прав подсудимых, а не то, что обвинение было неправомерным, – подчеркивает председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов. – Чем обернется ситуация для подсудимых, пока не ясно – суд ничем не связан при вынесении нового решения и может как оправдать обоих, так и вынести более суровый обвинительный приговор».

«Мы понимаем, что приговор будет обвинительным. Но, несмотря на это, я буду участвовать в избирательной кампании, этого от меня ждут люди», – заявляет Алексей Навальный.