В России на 30% вырос объем ипотечных кредитов

Объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году вырос почти на 30% и составил 1,5 трлн руб. Об этом говорится в сообщении Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

«Основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 году стало снижение процентных ставок», - поясняют в АИЖК. Так, к концу 2016 г. ставки по ипотечным кредитам снизились до 12–12,5%, в среднем за год они составили около 12,6%, опустившис до уровня 2014 г. При этом в 2015 г. в среднем ставки составляли 13,35%.

На 1 декабря 2016 года «доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней и более составляла 2,8% ипотечного портфеля, что сравнимо с ведущими развитыми странами», уточняют в АИЖК.

По прогнозам ведомства, по результатам этого года «объемы выдачи ипотечных кредитов составят рекордные 1,8 трлн руб., а ставки по ипотеке упадут до уровня 11% и ниже».

"Можно констатировать, что ипотечный рынок преодолел последствия кризиса начала 2015 года и в 2017 году перейдет к росту", - говорят в Агентстве ипотечного жилищного кредитования.

