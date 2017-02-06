Второе счастье

«Средняя зарплата в отрасли недотягивает до 20 000 руб., а он бонусы под 100 млн руб. начисляет! Совесть все-таки надо иметь», – заявил Юрий Чайка в интервью ТАСС.

Напомним, скандал вокруг выплаты 95,4 млн руб. бонусов Страшнову разгорелся в конце ноября 2016 г. – на размер вознаграждения чиновника обратила внимание как раз Генпрокуратура. По мнению представителей надзорного ведомства, размер бонусов мог составить максимум 3,2 млн руб., в итоге в Следственный комитет были даже направлены материалы о возбуждении уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, а на федеральном предприятии прошла выемка документов. В «Почте России» обыски, впрочем, опровергли, до уголовного дела пока не дошло, но скандал разгорается с новой силой: так, Генпрокуратура начала проверку законности покупки предприятием двух самолетов Ту-204.

В «Почте России» грядущую отставку руководителя опровегают, тем более, что в 2016 г. первый вице-премьер Аркадий Дворкович дал поручение министру связи Юрию Никифорову продлить контракт со Страшновым, а финансовые показатели предприятия были вполне позитивными – по итогам девяти месяцев 2016 г. выручка выросла на 8,2%, до 119,7 млрд руб. Сам Страшнов заявил, что позиция Юрия Чайки его «по-человечески огорчает».

«Факт незаконно и необоснованно начисленных бонусов может стать легальным поводом для увольнения главы ФГУПа, – считает руководитель отдела юридического консалтинга юридической компании «Приоритет» Аделина Мельк. – Вероятнее всего, Страшнов уйдет в отставку по собственному желанию».

«Чтобы поменяли высокопоставленного чиновника, должны совпасть два фактора – отсутствие поддержки на федеральном уровне, а также поведение, которое выходит за рамки правил игры, – объясняет директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин. – Пять лет назад чиновникам разрешалось демонстративное потребление, сейчас это недопустимо. Страшнов подходит по обоим критериям: у него нет поддержки элитных групп, а второе – это его зарплата».

Кстати, уже начался поиск кандидата на пост главы «Почты России», среди них - топ-менеджер корпорации «Ростех», в прошлом советник Виктора Чемезова Сергей Куликов. Новому руководителю может быть поставлена задача подготовить предприятие к приватизации, которая обсуждается не первый год и, возможно, будет в итоге проведена.