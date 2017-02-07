Свои шесть сопок

«Можно выбрать дело, связанное с автосервисом или выращиванием клубники. Существует до 35 льгот и преференций. Кроме того, начал работать проект в Фонде развития Дальнего Востока, который предлагает до 10 млн руб. под 8% годовых. Есть гранты для фермеров, сельхозтехника в лизинг», – перечисляет член комитета Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. Эксперты считают, что высокорентабельный бизнес в регионе построить невозможно. Но статистика говорит, что хозяйствовать на дальневосточных «дачах» будут по старинке – сажать огороды. Проект стартовал в пилотном режиме в июне 2016 г., в октябре землю смогли получить местные жители, а с 1 февраля выбрать гектар могут все желающие.

Претендентов оказалось столько, что сайт для выбора участка и его оформления не справился. Но фактических землевладельцев немного: на 1 февраля было отдано чуть более 4000 участков. По мнению профессора Института экономики РАН Ивана Старикова, это отражает степень доверия населения к власти. «Юрий Трутнев, который заложил в проект свою личную репутацию, в хорошем смысле пролоббирует серьезные деньги под эту программу – при всех бюджетных ограничениях. Люди, которые согласятся переехать, особенно из европейской части страны, на Дальний Восток и в Восточную Сибирь – это пассионарии. Это самородки среди сегодняшнего разочарованного и апатичного российского общества».