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Свои шесть сопок

С 1 февраля получить бесплатно гектар земли в Дальневосточном федеральном округе могут все желающие
07 Февраля 2017
Свои шесть сопок

Туризм в Магадане, клубничные фермы в Приамурье, охотхозяйства на Чукотке – более 30 бизнес-сценариев предлагают чиновники Дальневосточного федерального округа россиянам впридачу к бесплатному гектару земли. 

«Можно выбрать дело, связанное с автосервисом или выращиванием клубники. Существует до 35 льгот и преференций. Кроме того, начал работать проект в Фонде развития Дальнего Востока, который предлагает до 10 млн руб. под 8% годовых. Есть гранты для фермеров, сельхозтехника в лизинг», – перечисляет член комитета Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. Эксперты считают, что высокорентабельный бизнес в регионе построить невозможно. Но статистика говорит, что хозяйствовать на дальневосточных «дачах» будут по старинке – сажать огороды. Проект стартовал в пилотном режиме в июне 2016 г., в октябре землю смогли получить местные жители, а с 1 февраля выбрать гектар могут все желающие. 

Претендентов оказалось столько, что сайт для выбора участка и его оформления не справился. Но фактических землевладельцев немного: на 1 февраля было отдано чуть более 4000 участков. По мнению профессора Института экономики РАН Ивана Старикова, это отражает степень доверия населения к власти. «Юрий Трутнев, который заложил в проект свою личную репутацию, в хорошем смысле пролоббирует серьезные деньги под эту программу – при всех бюджетных ограничениях. Люди, которые согласятся переехать, особенно из европейской части страны, на Дальний Восток и в Восточную Сибирь – это пассионарии. Это самородки среди сегодняшнего разочарованного и апатичного российского общества».

 
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