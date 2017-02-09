Самые лазерные лазеры

Так, недавно ученые из Аризонского университета (США) изобрели белый лазер, что ранее считалось невозможным. Внутри лазера установлены три параллельных полупроводника, каждый из которых отвечает за излучение базовых цветов – зеленого, синего и красного. Белый лазер может найти очень широкое применение, например, в системах освещения, приборах отображения информации, оптической связи.
Чешские и британские специалисты совместно разработали самый мощный (около 1000 Вт) в мире лазер Bivoj, значительно превосходящий японские и американские аналоги. Почти одновременно в Китайской академии наук создали самый яркий и мощный вакуумный ультрафиолетовый лазер DCLS, способный увидеть и «пощупать» отдельные электроны в молекулах и атомах.
Тем временем российские и европейские ученые близки к завершению работы над мощнейшим рентгеновским лазером такого типа – установки XFEL, строящейся в немецком Ганновере.
Суть развития этого вида техники в том, что появляются все новые технологии получения лазеров на разной физико-химической основе.
Так, ученые факультета инновационных технологий Томского государственного университета (ТГУ) создали лазерный генератор-усилитель на парах стронция с большим набором волн разной длины и возможностью их селективного выделения. Ранее сообщалось об изобретении в ТГУ многоволнового лазера, работающего на парах различных металлов – бромида меди, стронция, кальция и бария. Ну а в США появился первый в мире бактериальный лазер: он работает благодаря зеленому флуоресцентному белку, который можно изъять из модифицированных кишечных палочек. В будущем ученые планируют использовать его в прецизионных измерениях или для оптической связи.