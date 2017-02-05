Gucci пригреет змей

Kering Group, владеющая брендами Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, приобрела в Таиланде ферму для разведения питонов.

Компания хочет быть уверена, что животных, кожа которых используется для производства аксессуаров класса люкс, содержат в соответствии с современными стандартами. Это произошло на фоне растущего давления со стороны экологических организаций.

Сумма сделки не разглашается. По словам Мари-Клэр Даво, директора по развитию Kering Group, «этот шаг – один из многих, предпринимаемых нами в рамках 10-летней стратегии по улучшению экологических показателей».

Группа Kering стала одним из первых производителей предметов роскоши, присоединившихся к Парижскому соглашению по климату 2015 г. Она также впервые в мире применила систему оценки воздействия производства на окружающую среду – Environmental Profit & Loss (EP&L). «Закупая золото и другие ценные металлы, мы всегда отдаем предпочтение поставщикам, которые соблюдают экологические требования», – говорит Мари-Клэр Даво.

Кроме того, компания планирует инвестировать в стартап по производству инновационных материалов, способных заменить традиционное сырье.

Однако, в отличие от бренда Stella McCartney, Kering не собирается отказываться от использования коровьей и свиной кожи, хотя промышленное разведение этих животных наносит существенный вред окружающей среде из-за выбросов метана в атмосферу.

Недавно стало известно, что организация по защите прав животных PETA приобрела несколько акций одного из конкурентов Kering – компании LVMH. До этого PETA стала обладателем минимальных долей в Prada и Hermes, что дало экологическим активистам возможность участвовать в акционерных собраниях этих предприятий.