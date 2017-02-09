Директора становятся женственнее

Численность женщин в правлениях американских компаний увеличилась, а средняя продолжительность пребывания в должности членов советов директоров уменьшилась в 2016 г.

Такую тенденцию выявило исследование консалтинговой фирмы ISS, специализирующейся на акционерном праве. Изменения обусловлены давлением со стороны акционеров, которые хотели бы привести ситуацию в соответствие с международными стандартами.

По данным ISS, в 2016 г. срок пребывания в правлении среди топ-менеджеров американских компаний, входящих в список S&P1500, впервые за последнее десятилетие не вырос, а даже немного снизился – с 9 до 8,7 года. Доля женщин в составе советов директоров увеличилась до 17,8%.

Однако наметившийся прогресс легко может быть нивелирован. Многие американские компании вопреки пожеланиям инвесторов ослабляют возрастные ограничения, а также предпочитают переназначать на ключевые посты менеджеров, знакомых с ситуацией и успевших себя зарекомендовать.

По мнению ряда экспертов, такая практика имеет свои преимущества. «На дворе XXI в., продолжительность жизни выросла, а вместе с ней – и возраст трудоспособности», – говорит Джон Лукомник из Института исследований корпоративного управления. Формальные ограничения могут исключить из управленческого процесса наиболее опытных и квалифицированных менеджеров. Вместо этого многие компании совершенствуют механизмы оценки эффективности действующих директоров. Например, General Electric теперь включает в свой годовой отчет анализ достижений менеджеров, выдвигаемых в правление.