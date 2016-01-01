Год экологии и особо охраняемых территорий (ООТ) в России начался шумно. Под занавес 2016 г., стало известно, что Минприроды внесло в Правила заготовки древесины, которые определяют параметры вырубки леса по всей стране, существенные изменения: согласно им, фактически в два раза увеличилась площадь кедровника, который разрешалось пустить под топор (правила предусматривают повышение доли кедра, при которой запрещается коммерческая рубка древостоев, с 3 до 5 единиц, что дает возможность рубки ранее охранявшихся лесов с долей кедра от 25% до 44%).