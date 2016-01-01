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Номер 04

Компания №925 (4)

Милана Давыдова

Сечин – без комментариев

На минувшей неделе 55-летний юбилей отпраздновал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Анна Орешкина

Чиновничье-парковый ансамбль

Год экологии и особо охраняемых территорий (ООТ) в России начался шумно. Под занавес 2016 г., стало известно, что Минприроды внесло в Правила заготовки древесины, которые определяют параметры вырубки леса по всей стране, существенные изменения: согласно им, фактически в два раза увеличилась площадь кедровника, который разрешалось пустить под топор (правила предусматривают повышение доли кедра, при которой запрещается коммерческая рубка древостоев, с 3 до 5 единиц, что дает возможность рубки ранее охранявшихся лесов с долей кедра от 25% до 44%).

Марат Граут

Пузыри Миллера

В январе глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал свое 55-летие. В начале этого месяца он подвел очередные итоги своей деятельности – огласил результаты работы корпорации в 2016 г. 

Роман Мамчиц

Полет курицы

Заявления российских должностных лиц, что санкции оздоровят отечественную экономику, можно воспринимать только как браваду. 

Максим Логвинов

Инвестор с автоматом

Практически в каждом прогнозе брокерских компаний по ситуации на рынке либо движению котировок отдельных акций снизу идет приписка: «Советы аналитиков не являются руководством к действию».

Константин Фрумкин

Принуждение к такси

Столица России сегодня стала ареной, на которой разворачиваются очень сложные и полные конфликтов процессы перестройки системы городского транспорта. 

Андрей Красавин

Уголовное давление

Уголовное дело бывшего владельца «Моего банка» Глеба Фетисова на прошлой неделе передано из Генпрокуратуры в Пресненский суд Москвы.

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