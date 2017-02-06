Инвестор с автоматом

Хотя некоторые клиенты все же полагают, что аналитики обладают неким тайным знанием. При этом они не задумываются, что аналитик может преследовать свой совершенно определенный интерес – денежный. Брокерской компании выгодно привлекать как можно больше новых клиентов, чтобы они совершали максимальное количество сделок, с которых брокер получает комиссию.

Недешево стоят и советы разного рода экспертов, которые зачастую не имеют ничего общего с действительностью. Достаточно вспомнить, какие прогнозы по курсу доллара к концу 2016 г. они давали прошлой зимой, – как говорится, кто в лес, кто по дрова. Звучали цифры от 68 до 85 руб. за $1, а отдельные прогнозисты обещали и все 150 руб. Не угадал никто.

Так за что тогда платить аналитикам и зачем ориентироваться на их прогнозы? Но на неискушенных инвесторов на фондовом рынке, как гипноз, действуют слова «японские свечи», IPO, «сыграть в короткую» и т.д. А ведь за всем этим стоит исключительно мнение отдельно взятого человека, который пусть и разбирается в терминах и финансовой отчетности торгуемых компаний, но все же не является Уорреном Баффетом, то есть не может превращать свои прогнозы в реальные деньги. Иначе он бы давно уже не работал аналитиком, а сидел на собственном острове и зарабатывал игрой на бирже тысячи процентов годовых.

Исследование Принстонcкого университета показало, что 90% активно управляемых фондов США показывают доходность ниже индекса SP500 на горизонте 30 лет и 70% – на горизонте 10 лет. В долгосрочной перспективе способность управляющих выбирать перспективные активы статистически сходится к нулю. То есть, вместо того, чтобы слушать разного рода советы, достаточно просто купить акции, входящие в индекс SP500, и зарабатывать больше, чем получают инвесторы под «чутким руководством» разного рода консультантов.

Но далеко не все частные инвесторы готовы к самостоятельному плаванию в бурных волнах фондового рынка. Многим требуется подбор стратегии инвестирования, исходя из их планов: быстрый заработок, но с высоким риском потерь или долгосрочные вложения – на пенсию или обучение детей. Для таких инвесторов в 2008 г. в США был создан автоматизированный инвестиционный советник – робо-эдвайзер (robo-advisor).

«Это обезличенный автоматический интернет-сервис, который создает инвестиционный портфель ценных бумаг для клиентов и управляет им, исходя из индивидуальных потребностей, предпочтений и даже психологии человека, в частности, его склонности к риску, – рассказывает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. – По сути, это альтернатива живым консультантам-управляющим. Система весьма популярна за рубежом – за 2015 г. она продемонстрировала трехкратный рост. Банк России оценивал активы в мире под ее управлением в $50 млрд». «По разным данным, прогнозы по объему активов под управлением робо-консультантов в 2020 г. – от $2,2 трлн (A.T. Kearney) до $8 трлн (BI Intelligence). Эти цифры действительно поражают воображение, – добавляет член президиума генсовета «Деловой России», председатель совета директоров компании «Глобал рус трейд» Анна Нестерова. – Стоит обратить внимание, что услуги таких консультантов очень дешевы: в США комиссия не превышает 0,75%. Сейчас такие крупнейшие компании, как Vanguard, Schwab и TD Ameritrade, начинают использовать робо-эдвайзинг, потому что каждая компания хочет снять сливки со всеобщего тренда на дигитализацию, снижение издержек и повышение эффективности управления портфелем».

«Если сравнивать работу через робо-эдвайзеров с классическим портфельным долгосрочным инвестированием, преимущество первых, как и при любой автоматизации и дигитализации, – в уменьшении издержек на принятие решений, снижении рисков за счет качества аналитики и исключения человеческого фактора на большинстве этапов», – соглашается генеральный директор УК Conomy Константин Жеребцов.

«Роботы дешевле. Стоимость инвестиционного плана, составленного роботом, в тысячи раз дешевле аналогичного, составленного человеком. Робо-эдвайзер, в отличие от одного инвестиционного консультанта, может одновременно обслуживать сотни клиентов. В отличие от человека, которому свойственно ошибаться, робо-эдвайзер использует оптимальные для клиента инвестиционные продукты, работает строго в интересах клиента и согласно четкому алгоритму. В результате при прочих равных условиях робо-эдвайзеры показывают лучшие результаты по управлению средствами, чем портфельные менеджеры», – резюмирует управляющий директор УК «Финам менеджмент» Владимир Твардовский.

Скудный инструментарий

В феврале–апреле текущего года российские банки «Ак Барс» и «ВТБ 24», а также управляющие компании Conomy и IFCM Capital запустят онлайн-сервисы, которые позволят частному клиенту составлять индивидуальный инвестиционный портфель и вкладывать деньги, не прибегая к помощи человека. Базовыми инструментами выступят российские акции, зарубежные и российские взаимные фонды. «Рынок технически готов к внедрению робо-эдвайзеров, а пользователи готовы морально. Сегодня в мире около десятка подобных решений, в России официально не запущено ни одного, но это вопрос нескольких месяцев», – говорит Константин Жеребцов. При этом в России нет никаких ограничений на использование данной технологии.

На данный момент и западное, и российское законодательство относит сервис автоматического портфельного советника к лицензии доверительного управления капиталом, т.е. передаче капитала клиента компании в управление на определенных условиях. «Законодательно робо-эдвайзинг в явном виде не регулируется. Смежными являются правовые нормы, которые касаются брокерской деятельности и доверительного управления. В ближайшее время можно ожидать появления закона о финансовых советниках, где предполагается регулирование в части риск-профилирования. В перспективе робо-эдвайзинг наверняка будет регулироваться напрямую, потому что ЦБ следит за развитием отрасли и уже упоминает этот сервис в своих докладах», – объясняет Константин Жеребцов.

«В России робо-эдвайзинг только начинает развиваться, и важно, как регулятор воспримет появление новых игроков в этой области. На конференции «Финнополис» в Казани первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов отметил, что робо-эдвайзеры показывают не блестящий, но хороший результат в части доходности инвестиций. Он назвал такие преимущества этого подхода, как сравнительно низкие комиссии и возможность компенсировать недостаток знаний инвестора», – добавляет Анна Нестерова.

«ВТБ 24» уже внедрил в тестовом режиме проект «ВТБ 24 автопилот», который в феврале–марте 2017 г. планируется трансформировать в полноценный портфельный сервис. Проект построен на основе системы управляющей компании FinEx. «Ак Барс» планирует введение аналогичного сервиса, интегрированного в ту же самую платформу. Отдельные управляющие компании с собственной аналитической базой, такие как Conomy и IFCM Capital, также запускают в марте–апреле 2017 г. оригинальные проекты. Портфельный проект Conomy использует базу российских ценных бумаг и уникальные фундаментальные модели. Так как, по мнению руководства Conomy, спрос на аналитику в чистом виде в России невелик, на основе этих данных был создан робо-эдвайзер Right. Платформа IFCM Capital сфокусирована на широкой диверсификации активов, торгуемых на биржевых площадках всего мира, что позволит отдельно снизить рыночные риски, и использует собственную аналитическую платформу.

Также стоит выделить уже существующий сервис зарубежных инвестиций Invest.com, который пока предлагает ограниченную линейку продуктов, но при этом имеет полноценный функционал. «В России первопроходец рынка робо-эдвайзинга – инвесткомпания FinEx со своим продуктом «Финансовый автопилот». Как утверждают разработчики, в его основе лежит алгоритм, принесший Нобелевские премии по экономике Гарри Марковицу и Уильяму Шарпу. На основании большого массива данных программа составляет финансовый план и оптимальную комбинацию инвестиционных продуктов. Разработку FinEx используют банки, в частности, «ВТБ 24» и «Ак Барс», – рассказывает Марк Гойхман. Однако Владимир Твардовский несколько скептически относится к данному начинанию: «На российском рынке, насколько мне известно, услуги робо-эдвайзинга в настоящий момент предлагает компания FinEx. Однако инструментарий, состоящий из российских же ETF, довольно скуден и не позволяет построить сбалансированный портфель в соответствии с инвестиционным профилем клиента. Причина банальна: высокая коррелированность и «мелкость» российского рынка не позволяют получить достаточное количество разнообразных инструментов».

Отложить на пенсию

Компания IFC Markets (IFCM) была создана в 2006 г., среди ее учредителей – программисты и несколько успешных трейдеров и финансистов. Совместная работа началась с убеждения, что серьезная компания не может работать на покупном ПО. Первым серьезным результатом стала торгово-аналитическая платформа NetTradeX, которая послужила основой для создания инвестиционных продуктов и будущего робо-эдвайзера. ПО писали энтузиасты, которые стояли у истоков российской школы инвестиционного программирования, а в основе платформы для создания портфелей использовались математические модели, уже давно существовавшие в мире.

Простое решение – зашить математические модели в программу – позволило создавать с использованием опросников и исходя из преференций инвестиционные инструменты, продукты и услуги для самых разных клиентов. Когда в 2012 г. в США начался бум робо-эдвайзинга, в России, где низкая финансовая грамотность накладывалась на отсутствие культуры инвестирования и неконтролируемый напор онлайн-мошенников, к новшеству отнеслись прохладно. Но уже в 2014 г. в связи с обвалом рубля и резким понижением процентных ставок по валютным депозитам в России возникла перспектива для развития робо-эдвайзинга.

В 2015 г. IFCM начала разработку полноценного робо-эдвайзера на собственной платформе. Изначальные идеи развились до создания персональных инвестиционных портфелей на основе личных предпочтений инвестора. В итоге сложился многоступенчатый алгоритм составления финансовых инструментов, который позволяет создавать бесконечное количество вариаций, – так называемый метод GeWorko.

«Последний год о робо-эдвайзинге говорят много и часто, но то, что существует у нас, далеко от этой технологии, как ее понимают в США и во всем мире. Банки и инвестиционные компании пытаются продавать свои продукты, вручную созданные аналитиками, через технологии робо-эдвайзинга. – рассказывает управляющий директор IFCM Геворг Одабашян. – В итоге робо-эдвайзинг в России – это либо непрозрачная разновидность доверительного управления, либо маркетинговый ход для продаж ПИФов. Напрочь забывается основной компонент робо-эдвайзинга – возможность автоматически составить портфель (или оптимизировать существующий), исходя из пожеланий клиента, очень и очень дешево. Робо-эдвайзинг – это не просто модное слово в финансовых технологиях, а то, что будет определять будущее всего инвестиционного бизнеса».

Владимир Твардовский раскрывает алгоритм работы с новым автоматическим советником: «На сайте специализированной компании робо-эдвайзера вы заполняете анкету, максимально точно отражающую ваше финансовое состояние, с учетом вашего возраста и целевых инвестиционных ориентиров. На основе этой анкеты алгоритм формирует вам инвестиционный профиль, включающий вашу толерантность к риску и инвестиционные цели. Вы можете согласиться с выводами алгоритма, а можете скорректировать их».

После того как цели и риски определены, клиенту в соответствии с его профилем предлагается портфель из того спектра инструментов, к которому есть доступ у выбранного робо-эдвайзера. Как правило, это несколько разных ETF (на акции, облигации) и небольшая денежная часть, размещенная в короткие депозиты, возможно, даже всего лишь одну или две валюты.

Редко у какого робо-эдвайзера можно найти в списке используемых инструментов непосредственно акции, т.к. это противоречит условиям диверсификации. Фактически два-три правильных ETF уже дают инвестиционный портфель достаточной диверсификации даже для относительно небольших сумм.

Понятно, что портфель не может быть статичным, поскольку со временем одни активы растут, а другие снижаются. «Поэтому портфель следует регулярно корректировать. Это тоже берут на себя робо-эдвайзеры. Правда, величина этих коррекций несущественна и делаются они не чаще одного раза в квартал», – отмечает Владимир Твардовский.

Робо-эдвайзинг, хотя и предусматривает алгоритмическое управление инвестициями клиента, имеет мало общего с автоследованием, которое широко распространено на российском рынке, и алгоритмической торговлей.

По характеру инвестиционная стратегия робо-эдвайзеров близка к стилю buy and hold («купи и держи»), поскольку портфель формируется на долгий срок и предполагает регулярное пополнение до достижения пенсионного возраста. Это обстоятельство позволяет совершать минимум сделок и удешевить формирование портфеля и управление им. «При этом, естественно, портфель не дает доходность выше взвешенной рыночной по тем секторам, куда осуществляются инвестиции. В этом он может существенно уступать портфелям, которые активно управляются самим инвестором. Но портфели от робо-эдвайзеров выглядят достаточно сбалансированными с точки зрения рыночных рисков и соответствия целей клиента возможностям рынка», – резюмирует Владимир Твардовский.

«Нечеловеческие» результаты

«В нашей стране технология роботов-советников пока делает первые шаги, но перспективы развития есть. В России предлагают услуги robo-advisor кредитные организации, сервисы биржевой аналитики, инвестиционные компании. Их предложения отличаются степенью проработки и объемом функций, но в целом имеющиеся на рынке проекты похожи, они разработаны для создания оптимального портфеля и даже подбора продуктов банка», – говорит российский технологический инвестор и предприниматель Денис Черкасов.

К недостаткам новой роботизированной системы торговли Анна Нестерова относит то, что робо-консультанты не всегда могут учесть персональные пожелания каждого клиента. Они не способны оказать вербальную поддержку – нет человека, который может сесть и объяснить, почему эффективной лучше считать именно предложенную стратегию. Еще один минус данной технологии, по словам эксперта, в том, что робо-консультант не предложит варианты диверсификации рисков вне области ценных бумаг (альтернативные вложения на депозит или покупку недвижимости), а также не поможет оптимизировать налоговые выплаты.

В то же время очевидным плюсом можно назвать сравнительно низкую стоимость услуг автоматического консультанта (в России – 0,2–0,3%). Кроме того, робо-эдвайзер избавлен от эмоций и действует по четко выверенному алгоритму. «Этот инструмент – хорошая альтернатива самостоятельному управлению портфелем», – заключает Анна Нестерова.

В целом перспективы робо-эдвайзинга в нашей стране будут зависеть прежде всего от вовлеченности людей в трейдинг, в котором пока участвуют лишь 1% соотечественников, а также от развития фондового рынка в целом.