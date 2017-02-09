Торговля и Сеть

По данным исследования компании Nielsen, в 2016 г. 88% российских потребителей хотя бы однажды совершили покупку в Интернете.

Чаще всего россияне приобретают в Сети одежду и аксессуары (53% отметили, что имеют такой опыт). 38% покупали онлайн книги и музыку, столько же – электронику. 34% российских потребителей заказывали через Интернет билеты на различные мероприятия, 33% – косметику и средства для ухода за телом, 30% брали путевки и оплачивали отели и билеты.

Наименее популярные товарные категории для онлайн-шопинга в России – свежие продукты (3%) и упакованные продукты питания (5%). Очевидно, что развитие онлайн-рынка продуктов питания потребует серьезных усилий со стороны ритейлеров.

Предпочтения российских покупателей в отношении каналов продаж разнятся в зависимости от категории товара. Так, 56% тех, кому необходимы путевки, билеты и отели, склонны искать их в Интернете, и лишь 12% говорят, что в большинстве случаев отправляются в офис туроператора. Хотя большинство имеют опыт покупки одежды и аксессуаров в Сети, 45% отмечают, что все же чаще приобретают их в обычном магазине, 33% – офлайн и онлайн с одинаковой периодичностью, 22% – чаще в Интернете.

Что касается свежих продуктов, то 74% россиян преимущественно ходят в обычные магазины, 19% используют и офлайн-, и онлайн-каналы, и лишь 7% делают заказы в Сети. Вместе с тем, в мире доля онлайн-покупателей свежих продуктов заметно выше – 23%, при этом 33% глобальных потребителей совмещают покупки в Интернете с походами в магазины. За упакованными продуктами (снеками, консервами, напитками и т.д.) 66% россиян чаще всего отправляются в обычные магазины, 12% заказывают их через Интернет, 22% выбирают и то, и другое. В мире 29% чаще заказывают такую продукцию в Сети, 36% совмещают онлайн- и офлайн-шопинг, 35% предпочитают только магазины.

Среди источников информации, способных повлиять на решение о покупке, российские потребители чаще всего отмечают сайт ритейлера, если речь идет об одежде и аксессуарах (41%) и электронике (44%). Визит в магазин важен для покупки таких товаров, как одежда и аксессуары (37%), электроника (41%), свежие продукты (41%), косметика и средства по уходу за собой (40%).

В России 37% потребителей, приобретающих свежие продукты и товары для дома в магазинах, говорят, что в ближайшей перспективе хотели бы попробовать сделать это через онлайн-канал. В мире 14% респондентов регулярно покупают свежие продукты и товары для дома онлайн, среди российских потребителей таковых лишь 4%.

Места

для шопинга

Где российские потребители предпочитают делать покупки (%)

Категория товаров В Интернете Онлайн и офлайн В магазине Путевки, билеты, отели 56 32 12 Билеты на мероприятия 46 38 16 Одежда и аксессуары 22 33 45 Электроника 29 36 35 Косметика и средства по уходу за телом 18 36 46 Детские товары 15 43 42 Свежие продукты 7 19 74 Упакованные продукты питания 12 22 66 Бытовая химия и бумажная продукция 10 35 55

Источник: Nielsen