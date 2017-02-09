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Анализ

Торговля и Сеть

Россияне склонны покупать через Интернет одежду, но опасаются приобретать продукты
09 Февраля 2017
Торговля и Сеть shutterstock.com

По данным исследования компании Nielsen, в 2016 г. 88% российских потребителей хотя бы однажды совершили покупку в Интернете. 

Чаще всего россияне приобретают в Сети одежду и аксессуары (53% отметили, что имеют такой опыт). 38% покупали онлайн книги и музыку, столько же – электронику. 34% российских потребителей заказывали через Интернет билеты на различные мероприятия, 33% – косметику и средства для ухода за телом, 30% брали путевки и оплачивали отели и билеты. 

Наименее популярные товарные категории для онлайн-шопинга в России – свежие продукты (3%) и упакованные продукты питания (5%). Очевидно, что развитие онлайн-рынка продуктов питания потребует серьезных усилий со стороны ритейлеров. 

Предпочтения российских покупателей в отношении каналов продаж разнятся в зависимости от категории товара. Так, 56% тех, кому необходимы путевки, билеты и отели, склонны искать их в Интернете, и лишь 12% говорят, что в большинстве случаев отправляются в офис туроператора. Хотя большинство имеют опыт покупки одежды и аксессуаров в Сети, 45% отмечают, что все же чаще приобретают их в обычном магазине, 33% – офлайн и онлайн с одинаковой периодичностью, 22% – чаще в Интернете. 

Что касается свежих продуктов, то 74% россиян преимущественно ходят в обычные магазины, 19% используют и офлайн-, и онлайн-каналы, и лишь 7% делают заказы в Сети. Вместе с тем, в мире доля онлайн-покупателей свежих продуктов заметно выше – 23%, при этом 33% глобальных потребителей совмещают покупки в Интернете с походами в магазины. За упакованными продуктами (снеками, консервами, напитками и т.д.) 66% россиян чаще всего отправляются в обычные магазины, 12% заказывают их через Интернет, 22% выбирают и то, и другое. В мире 29% чаще заказывают такую продукцию в Сети, 36% совмещают онлайн- и офлайн-шопинг, 35% предпочитают только магазины. 

Среди источников информации, способных повлиять на решение о покупке, российские потребители чаще всего отмечают сайт ритейлера, если речь идет об одежде и аксессуарах (41%) и электронике (44%). Визит в магазин важен для покупки таких товаров, как одежда и аксессуары (37%), электроника (41%), свежие продукты (41%), косметика и средства по уходу за собой (40%).

В России 37% потребителей, приобретающих свежие продукты и товары для дома в магазинах, говорят, что в ближайшей перспективе хотели бы попробовать сделать это через онлайн-канал. В мире 14% респондентов регулярно покупают свежие продукты и товары для дома онлайн, среди российских потребителей таковых лишь 4%. 

 

Места
для шопинга

Где российские потребители предпочитают делать покупки (%)

Категория товаров

В Интернете

Онлайн и офлайн

В магазине

Путевки, билеты, отели

56

32

12

Билеты на мероприятия

46

38

16

Одежда и аксессуары

22

33

45

Электроника

29

36

35

Косметика и средства по уходу за телом

18

36

46

Детские товары

15

43

42

Свежие продукты

7

19

74

Упакованные продукты питания

12

22

66

Бытовая химия и бумажная продукция

10

35

55

Источник: Nielsen

 
 
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