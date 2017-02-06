Полет курицы

Однако для мясной отрасли санкции расчистили конкурентную среду: высокая себестоимость производства мяса в России не давала возможности отечественным производителям конкурировать с западными, поставлявшими более дешевую продукцию. Европейские конкуренты с их дешевой свининой ушли с российского рынка, но проблемы не исчезли.

Упадок и возрождение

В России после распада СССР началась стагнация мясного производства. Если в 1991 г. было произведено всего 9,4 млн т убойного веса мясной продукции (данные Экспертно-аналитического центра агробизнеса), то к 2001 г. этот объем упал до 4,5 млн т. Изменилась и структура производства: значительно сократилось производство баранины, козлятины, крольчатины, оленины и других малораспространенных видов мяса. Дальше начался период крайне слабого прироста. Только с 2007 г., по мере вступления в силу мер государственного стимулирования, наблюдался ежегодный неуклонный рост производства мясной продукции – в среднем почти на 8% ежегодно. Уровень 1991 г. был достигнут к 2015 г. Активнее росло производство птицы – примерно на 16,6% в год, – которое в основном и обеспечивало подъем рынка в целом. Вместе с тем, производство говядины сокращалось – с 1991 г. оно упало почти на 60%.

В 2016 г. темпы роста снизились. Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозируют, что по итогам прошедшего года производство мяса превысит уровень 2015 г. на 4,4%, причем основной прирост обеспечит уже не птицеводство, а свиноводство. Ну а производство говядины опять не вырастет.

Получать государственную помощь все прошедшие годы в основном могли крупные агрохолдинги, которые в итоге и стали контролировать мясную отрасль. От рынков мяса многих других стран, в том числе и соседей по СНГ, российский рынок отличается тем, что почти половину объема производства убойного веса по стране составляет продукция двадцатки крупнейших компаний. Группа «Черкизово» занимает первое место «мясного рейтинга» и выпускает около 602 000 т мяса (курятины и свинины) в год, – это около 6,1% всего производимого в стране мяса. Следом идет группа «Ресурс» Виктора Наурузова, выращивающая бройлеров и занимающая на рынке 5,55%. Третья и четвертая позиции – у белгородского «Приосколья» Геннадия Бобрицкого и «Мираторга» братьев Линников. В 2015 г. группа «Ресурс» находилась на пятом месте, но ей удалось увеличить производство бройлеров с 270 600 т убойного веса до 550 000 т, помимо этого, группа планирует построить еще один птицеводческий комплекс, рассчитанный на 150 000 т убойного веса. Если эти планы реализуются, «Черкизово» рискует потерять первое место на рынке.

У «Черкизово», если судить по финансовым отчетам и динамике акций на фондовом рынке, не все гладко. По словам Андрея Введенского, ведущего финансового аналитика международной брокерской компании GEB Invest, «на некоторую хаотичность в динамике финансовых результатов «Черкизово» повлияли такие факторы, как увеличившаяся налоговая нагрузка, рост затрат на заработную плату и повысившаяся стоимость сырьевой составляющей (в том числе компонентов кормов), номинированной в долларах. В результате операционные расходы компании увеличились на 16%, на 44% снизилась операционная прибыль. На чистой прибыли «Черкизово» не могли не сказаться повысившиеся ставки по кредитам в банках. Общий долг компании достиг 40 млрд руб. Львиную долю выручки «Черкизово» дает производство куриного и свиного мяса. Но конъюнктуру и на том, и на другом рынке никак нельзя назвать благоприятной».

Эти факты касаются не одного «Черкизово». «Ресурс» и «Приосколье» финансовые показатели не раскрывают, но что касается «Мираторга», то у него ситуация еще хуже: если у ГК «Черкизово» прибыль до налогообложения за девять месяцев 2016 г. уменьшилась примерно в два раза, то у «Мираторга» этот показатель за тот же период снизился более чем в шесть раз. В чем же причина?

Уперлись в потолок

До санкций, введенных в 2014 г., падения рубля и цен на нефть было построено множество птицеферм и свинокомплексов, поскольку тогда потребление мяса в России действительно было высоким, даже выше, чем где-либо в Восточной Европе. Санкции окрыли рынок отечественным производителям. При этом вытеснение конкурентов началось еще до крымского кризиса. «Американская говядина была запрещена ко ввозу в Россию с февраля 2013 г. Это были действительно большие сочные стейки мясных бычков с кукурузным докормом. «Портерхаусы», например, достигали 1,5 кг и обладали высокой мраморностью. Классические стейки – «Рибай», «Нью-Йорк», «Филе», «Ти-Бон» – не уступали по качеству и были доступны в большинстве стейкхаусов крупных городов нашей страны», – рассказывает совладелец мясной лавки Steak@home Павел Поцелуев.

Как только на фоне стагнации граждане начали экономить, в мясной отрасли обнаружилось перепроизводство. Эксперты отмечают, что снижение производства в течение года наблюдалось в ряде ключевых регионов – Ленинградской (-1%) и Белгородской (-3%) областях, Краснодарском крае (-5%) и Республике Марий Эл (-18%). «Это указывает на стратегическое решение ряда предприятий о снижении выпуска, что можно сопоставить с соглашением о заморозке добычи нефти», – делают вывод аналитики ИКАР.

Как утверждает Андрей Введенский, «средний уровень оптовых цен на свинину в минувшем году вплоть до сентября был на 20% ниже, чем за предыдущий аналогичный период, а цены на птицу держались на отметках четырехлетней давности. С учетом негативного влияния валютного курса на затраты компании, все это вызвало снижение производственной рентабельности».

По словам эксперта, в совокупности на свинину и птицу за три квартала 2016 г. пришлось две трети доходов производителей мяса. Но если доходы от продажи куриного мяса выросли с начала года по конец сентября на 7%, а реализация в натуральном выражении – на 9%, то доходы от продажи свинины сократились на 12%. Причина – падение на 16% отпускных цен на живых свиней.

И в ближайшее время конъюнктура рынка не улучшится. По словам эксперта ИК «Церих кэпитал менеджмент» Олега Якушева, «резкое падение реальных располагаемых доходов населения на протяжении последних двух-трех лет привело к так называемому отложенному спросу – деньги, которые копились для крупных покупок, пошли на текущее потребление. Этот страховочный финансовый резерв к настоящему моменту почти полностью израсходован, что приведет в начале 2017 г. к дальнейшему сокращению потребительского спроса и, как следствие, снижению средних оптовых цен на мясо».

При этом производители не сбавляют обороты: уровень общего производства свинины за минувший год составил около 3,5 млн т – это на 10% больше, чем годом ранее. Производство мяса птицы по итогам 2016 г. достигнет 4,7 млн т (рост на 3% по отношению к 2015 г.). «Следует признать рост объемов производства свинины и птицы в России. Что касается производства говядины, то оно в 2016 г. оставалось на уровне 2015 г.», – говорит Олег Якушев.

По его словам, в настоящий момент российский рынок мяса птицы на 100% обеспечен отечественной продукцией, а насыщенность рынка отечественной свининой приближается к этому показателю. Олег Якушев оценивает объем импорта мясной продукции в прошлом году в 1 млн т, больше половины здесь приходится на говядину и субпродукты крупного рогатого скота, которым отечественные компании уделяют внимания значительно меньше, чем свинине. Из пятерки гигантов мясной отрасли говядиной (в т. ч. деликатесной – мраморной и говядиной травяного откорма) занимается только «Мираторг».

По мнению Андрея Введенского, крупные корпорации могут увеличить свою долю только с помощью консолидации активов, которая уже началась: в ИКАР в качестве наиболее значимых сделок указывают покупку птицефабрики «Акашевская» структурами кубанского Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева, покупку птицефабрики «Синявинская» холдингом «Русгрэйн», приобретение свинокомплекса «Татмит агро» ГК «Комос групп». Ходят слухи о покупке «Мираторгом» доли в свинокомплексе «Пулковский».

Все на экспорт

Разумеется, отличным лекарством от перепроизводства был бы рост экспорта. Андрей Введенский уверен: «Российские производители должны прийти к новым точкам роста, среди которых – экспорт мяса в государства мусульманского мира».

Олег Якушев считает, что успех на экспортном направлении будет зависеть от двух составляющих: «Во-первых, продукция должна пройти аудит на соответствие строгим стандартам безопасности и качества тех стран, в которые планируется начать поставки. С этим, скорее всего, никаких трудностей не возникнет. Вторая проблема тяжелее поддается решению, так как она носит политический характер. В большинстве стран импорт продовольствия регулируется законодательно, поэтому для получения разрешения нужно лоббирование интересов отечественных производителей аграрной продукции на самом высоком уровне».

Что касается экспорта птицы, то пока имеют место лишь отдельные поставки. Это курятина и мясо индейки, поставляемое в ОАЭ, Бахрейн, Иорданию и страны Африки, также туда осуществляются отдельные точечные поставки говядины. Растут поставки в страны Таможенного союза – Казахстан, Кыргызстан и Армению. 40% экспорта уходит в страны ЕАЭС, остальное – либо в восточные регионы Украины (в том числе, непризнанные ДНР и ЛНР), либо в Гонконг и Вьетнам. Экспорт свинины идет в основном на Украину и в Белоруссию, а также в Гонконг и Вьетнам.

Несмотря на то, что отмена санкций будет иметь положительное значение для российской экономики, для рынка мяса это дамоклов меч. До марта 2014 г., еще до санкций, когда поставки из Европы были закрыты в связи с африканской чумой свиней, Польша и страны Балтии поставляли в Россию огромные объемы свинины (около 1 млн т в год) по очень низкой цене, которая имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

Российские производители, пользуясь слабостью рубля, стараются наращивать экспорт. Но как бы ни росли его объемы, все равно они значительно уступают внутреннему рынку: по данным ИКАР, на экспорт приходится лишь 170 000 т из 79 млн т общего производства.