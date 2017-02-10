Монеты вместо акций

$8,2 млн всего за 20 минут! Именно столько смог собрать в 2016 г. в рамках краудсейла (массовой распродажи) польский проект Golem Network, использующий блокчейн и обещающий стать основой децентрализованного рынка компьютерных мощностей (еще его именуют аналогом airbnb для компьютеров).

Для криптовалютной индустрии это далеко не предел: самый крупный краудсейл провела в 2014 г. блокчейн-платформа Ethereum (сооснователь – уроженец России Виталий Бутерин), собрав за 42 дня $18 млн. В 2016 г. рекорд Ethereum поставили под сомнение – почти $17 млн получил блокчейн-проект Waves Platform финтех-предпринимателя из России Александра Иванова. Иванов намерен изменить принцип привлечения инвестиций на рынке – при помощи Waves Platform и блокчейна любая компания сможет обратиться за финансированием напрямую к заинтересованным пользователям, минуя банки, инвестфонды и даже процедуру размещения акций на бирже.

Зеленый майнинг

Финтех-стартап Waves смог собрать $16 млн, выпустив 100 млн одноименных токенов (криптомонет) и продав большую их часть (85 млн) инвесторам. Речь идет об Initial Coin Offering (ICO) – аналоге выпуска и размещения на бирже акций, однако в этом случае выпускаются криптовалютные монеты, а покупатели (еще их именуют инвесторами) не получают долю в компании.

В проект вложили свои средства около 6000 инвесторов из самых разных уголков мира. В том числе в него поверили в России, где базируется основная команда разработчиков (офис расположился в центре Москвы, на «Красном Октябре»). Инвесторов искали и через социальные сети, с упором на Twitter и Facebook. В распоряжении основателей осталось примерно 7–8% токенов Waves, некоторую часть получили стратегические партнеры проекта, например, мобильный биткоин-кошелек Mycelium.

Столь высокий интерес к проекту у экспертов не вызывает удивления. «Активно развиваются стартапы, которые дополняют функциональные возможности блокчейна и строят стабильные сети для массового использования. Такими разработками занимаются Blockstream, Ethereum, Ethcore и другие», – говорит руководитель аналитического отдела компании QBF Мадина Абаева.

Александр Иванов говорит, что идеи, которые ему удалось претворить в жизнь, реализовав проект Waves, просто витали в воздухе. Он окончил физфак МГУ им. Ломоносова по специальности «Теоретическая физика» и уже давно занимается криптовалютами – до Waves был известен по проекту криптообменника Coinomat. Последний позволял обменивать несколько криптовалют на обычные деньги и делать переводы на банковские карты и счета. С именем Александра Иванова связан инвестфонд Cryptoasset.fund, который вкладывает средства в представленные на криптобирже NXT проекты. Также в команду Waves входят финансовый консультант Иван Щеглов и разработчик криптоприложений Тобиас Шварц.

Само размещение проходило с 12 апреля по 1 июня 2016 г. и представляло собой, по сути, обмен одной криптовалюты на другую – токены Waves продавались за биткоины, всего было выручено 29 445 биткоинов (на текущий момент их стоимость увеличилась до $22,8 млн по данным coinmarketcap.com).

ICO также именуют краудсейлом, при этом его участники не только становятся обладателями распродаваемых монет, но и могут неплохо заработать. Сейчас токен Wave торгуется на криптовалютных биржах, его курс на 1 февраля 2017 г. – 22 цента (в ноябре, впрочем, он доходил и до 40 центов).

В основе концепции платформы лежит создание токенов в блокчейне Waves с их последующим использованием в самых различных приложениях. При этом платформа отказалась от схемы, на основании которой функционирует биткоин, так называемого алгоритма Proof-of-work, когда участники сети, майнеры, получают вознаграждение за предоставление своих вычислительных мощностей.

«Это одна из схем поддержания сети, но есть и другие, которые не тратят электричество, – объясняет Александр Иванов. – В случае с биткоином вы майните вычислительными мощностями, а здесь вы майните балансом».

Речь идет об алгоритме Proof-of-stake, или «доказательстве доли» (первой криптовалютой, использовавшей его, стал в 2012 г. PPCoin, данный же алгоритм использовался в платформе NXT). Майнер в Waves тоже должен предоставлять сети мощности своего компьютера, но если при работе с биткоином доход майнера зависит от мощности предоставленного им сервера, то в Waves доход зависит от количества принадлежащих майнеру токенов.

В случае с Waves работу сети поддерживают сейчас около сотни майнеров (они также входят в число инвесторов сети). В целом же вся система напоминает хорошо известные пользователям Интернета торренты.

«Это все p2p-технологии, которые идут из торрентов. Биткоин, по сути, это торрент плюс некие криптографические финансовые протоколы. Мы идем в сторону расширения функциональности биткоина, чтобы каждый человек мог прийти и, условно говоря, выпустить на этой системе, в этом блокчейне свою криптовалюту, акцию, облигацию», – говорит Александр Иванов.

Блокчейн для народа

ICO Waves привлекло внимание не только суммой, которую удалось собрать, хотя она и была весьма внушительной, по меркам индустрии. Проект предложил возможность проведения на своей платформе ICO непрофессионалам, получив абсолютно новый канал для привлечения инвестиций в свой бизнес. Фактически это криптоплатформа для эмиссии, обмена и торговли цифровыми токенами в блокчейне. Покупать и продавать токены можно на внутренней бирже Waves. Выпустить свой токен на платформе теперь будет просто, обещает Александр Иванов, достаточно лишь скачать соответствующее приложение (пока доступно в тестовом режиме, но скоро будет доступно в AppStore и Google Play), чтобы начать выпускать и продавать свои токены.

«Нужно просто сесть за компьютер, установить программу-клиент и нажать пару кнопок. Это просто плагин – вы его запускаете, заходите в него, создаете новый счет (адрес), выбираете количество токенов, которое хотите выпустить, и выпускаете их», – поясняет Александр Иванов.

Правда, чтобы начать выпуск, придется купить «немножко Waves», но сумма не критическая – достаточно будет одного токена.

«Если у вас нет Waves в кошельке, вы не сможете выпустить свои токены», – поясняет Александр Иванов.

«Многие компании проводят ICO, а Waves предоставляет им свою площадку, на которой можно быстро и удобно это сделать, и за это берет комиссию. Эта бизнес-модель абсолютно логична», – говорит финансовый консультант, эксперт по криптовалюте и блокчейну Илья Брусницкий.

Ну и, конечно, продажа токенов должна будет сопровождаться рекламной кампанией, хотя бы в тех же соцсетях, которые позволят выйти на потенциального частного инвестора.

«ICO – это новый мир, используя данный механизм, можно запустить много бизнес-проектов, – рассуждает Александр Иванов. – Где стартапы могут сегодня «поднять» деньги? Разве что в Силиконовой долине. В России деньги найти очень сложно, как и в Европе. А здесь вы непосредственно обращаетесь к потребителям».

«Компания сохраняет определенный уровень независимости, невозможный при заключении договора с венчурными инвесторами», – соглашается коммерческий директор Clarus Андрей Зимин. Например, она может самостоятельно, без оглядки на инвесторов, устанавливать правила выпуска токенов, выплаты дивидендов, размер привлекаемых средств и срок кампании, уточняет он.

«ICO открывает новые возможности краудфандинга для непрофессиональных инвесторов, сокращает издержки при сборе денег на новые проекты, повышает прозрачность, в том числе через смарт-контракты, устраняет необходимость в посредниках», – утверждает партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям отрасли связи, сектора технологий и медиасектора в СНГ Антон Устименко.

«Наступает период, когда ICO должно стать мейнстримом, перестать быть нишевой историей и выйти в народ, – объясняет Александр Иванов. – Наш слоган – «Блокчейн для народа».

Убить Kickstarter

В случае с Waves речь идет не только о расширении функций краудфандинга. Платформа, не исключают ее создатели, может в принципе положить конец системе сбора средств за счет предпродаж. Они предлагают соединить краудфандинг с трейдингом: токены, которые выпустит компания в рамках ICO на Waves, можно будет перепродавать, они будут расти в цене. Александр Иванов предлагает использовать в отношении токенов термин Coin application token, и не исключено, что это станет неким новым эквивалентом денег будущего.

Выпускаемый в рамках ICO на Waves токен не будет являться криптовалютой в полном смысле слова. Не будет он и акцией (пакетом акций), поскольку приобретающий токен инвестор не участвует в капитале компании.

«С точки зрения привычных терминов наш токен ближе к купонам или ваучерам. Речь идет о выпуске ценной бумаги на блокчейне. Это новая парадигма, сейчас люди пытаются осознать все это», – говорит Александр Иванов.

Выпущенный на блокчейне ваучер теоретически может быть обменен на продукт компании, связанной с ним.

«Например, компания хочет изготавливать очки в Китае, и ей нужны деньги на масштабирование. Она сможет выпустить ваучеры, и 10 ваучеров можно будет виртуально обменять на очки. Ваучер – это и есть токен», – объясняет Александр Иванов.

Идея уже вызывает интерес. Так, ICO на Waves планирует провести проект ZrCoin, нуждающийся в инвестициях для запуска предприятия по получению диоксида циркония в ходе вторичной переработки отходов различных предприятий, например, стекольных заводов в Челябинской области. Токены будут обеспечены цирконием, рассказал представитель ZrCoin Андрей Никаноров.

Однако пока ICO на Waves все же проводят, скорее, технологичные компании, изначально работающие с блокчейном. На текущий момент на Waves уже прошло ICO проекта Incent, разрабатывающего систему лояльности на блокчейне (проектом занимается австралийский криптовалютный сервис BitScan Pty. Ltd. в сотрудничестве с Waves). ICO проходило в разных валютах, в том числе проект смог собрать 1 178 558 Waves. Продолжается IСO Chronobank, выпускающего токены рабочего времени, его завершение намечено на 15 февраля, уже собрано более $2 млн.

«Использование ICO в классических секторах экономики пока маловероятно. Это связано с тем, что переход из цифровой «условно прозрачной» среды в материальный мир, который нельзя оцифровать и сделать общедоступным, пока невозможен», – полагает Андрей Зимин.

Сырой рынок

Зарабатывать в Waves предполагают на росте курса своего токена – сейчас это вполне получается. Другое дело, что на рынке существует повышенный интерес к криптовалютам в принципе, и сложно говорить, идет ли речь об успешности именно Waves. Например, курс биткоина тоже значительно растет.

«Инвестиции в криптовалюты являются, как ни парадоксально, защитными. Сейчас есть опасения, что экономические проекты Дональда Трампа могут вызвать инфляцию доллара США, что снизит популярность вложений в акции. Миру угрожают Brexit, пузырь на китайском долговом рынке, и инвесторы рассматривают весь спектр финансовых инструментов», – объясняет заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих кэпитал менеджмент» Андрей Верников.

«Блокчейн – прогрессивная сфера инвестиций, которую на фондовом рынке воспринимают отдельно от биткоина. По результатам I кв. 2016 г. капитализация мировых сервисов на базе блокчейна достигла $9 млрд», – говорит Мадина Абаева.

Вместе с тем, механизм ICO пока вызывает больше вопросов, чем понимания и доверия.

«В отрасли практически отсутствуют правила и методы регулирования, большинство выпускаемых токенов – это аналог монет, инструмент спекуляции на бирже», – считает Андрей Зимин.

«С формально-юридической точки зрения такие инструменты на территории России являются незаконными. Официальные позиции Центробанка и Росфинмониторинга сводятся к тому, что использование виртуальных валют может быть расценено как сделка по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Инициировать ICO или участвовать в нем следует только в иностранных юрисдикциях и с большой осторожностью», – предупреждает адвокат Роман Алымов.

Серьезный риск для инвесторов – невозможность оценки потенциала компании, которая проводит ICO.

«Отсутствие посредников при ICO ведет к повышению рисков для инвестора. Пока не так много людей разбираются в блокчейн-технологиях, а смарт-контракты еще предстоит научиться составлять», – рассуждает Антон Устименко.

«ICO – это механизм, компания, которая привлекает с его помощью деньги, может оказаться мыльным пузырем. ICO хаотичны и проводятся сомнительными стартапами», – добавляет основатель блокчейн-проекта Confideal Петр Белоусов.

Новая криптовалюта может попросту обесцениться, и тогда инвесторы потеряют деньги.

«Недавно появилась валюта зерокоин и практически сразу упала в цене на 90%, – говорит руководитель практики «Привлечение инвестиций» компании «КСК групп» Теймураз Вашакмадзе. – Пока нет эмпирических доказательств, за счет каких фундаментальных показателей криптовалюта может укрепляться. Если в отношении традиционных активов можно что-то моделировать, проводить фундаментальный анализ, то с теми же биткоинами пока это не представляется возможным».

Ну и, конечно же, никто не отменял технической уязвимости проектов на блокчейне. Антон Устименко напоминает о ситуации, в которой оказался в 2016 г. проект The DAO, когда хакеру удалось вывести примерно $50 млн из собранных в ходе ICO средств. «Выведенные деньги удалось вернуть, но это заняло много времени», – говорит эксперт.

До конца не ясно, почему для проведения ICO нужно использовать именно блокчейн-платформу Waves. «Существует целый ряд альтернативных платформ, и пока не совсем понятно, какими именно конкурентными преимуществами обладает Waves, кроме заявленной возможности конвертировать токены в традиционные валюты и простоты в использовании. Время покажет, будет ли это востребовано пользователями», – считает Антон Устименко.

Однако интерес к механизму ICO на рынке, безусловно, есть, и со временем данный способ привлечения инвестиций имеет шансы занять место среди других финансовых механизмов. Уже сегодня появляются проекты, разрабатывающие системы оценки ICO и снижающие риски участия в нем: так, прототип разрабатывает стартап Андрея Варнавского Dolphin Blockchain Intelligence. Тем не менее пока связанные с проведением ICO инструменты находятся в стадии зарождения. Что, впрочем, не мешает первопроходцам рынка зарабатывать – так, $17 млн, собранные проектом Waves в рамках ICO, уже почти удвоились.