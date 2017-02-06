Чиновничье-парковый ансамбль

Год экологии и особо охраняемых территорий (ООТ) в России начался шумно. Под занавес 2016 г., стало известно, что Минприроды внесло в Правила заготовки древесины, которые определяют параметры вырубки леса по всей стране, существенные изменения: согласно им, фактически в два раза увеличилась площадь кедровника, который разрешалось пустить под топор (правила предусматривают повышение доли кедра, при которой запрещается коммерческая рубка древостоев, с 3 до 5 единиц, что дает возможность рубки ранее охранявшихся лесов с долей кедра от 25% до 44%).

Интересно, что Минприроды и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) разрабатывали проект новых правил два года, он был вынесен на общественное обсуждение, прошел антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия. И все это время цифры, касающиеся вырубки кедровников, сохранялись в старой, еще советской редакции. 30 декабря всех ждал сюрприз: показатели резко изменились, и новые правила вступили в силу 10 января.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), разрешение вырубки могло привести к тому, что на Дальнем Востоке из 2,6 млн га кедровых лесов под охраной осталось бы чуть более 5% – 140 000 га. Кстати, треть деревьев там имеет возраст около 200 лет. «Зеленые» начали громкую пиар-кампанию и создали петицию, которую только за первые сутки подписали 12 000 человек.

Представители Минприроды сначала доблестно отбивались: новые нормы «не угрожают устойчивости кедровых формаций и направлены на предупреждение очагов возникновения вредных организмов в насаждениях», но потом также резко пошли на попятную. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что это техническая ошибка, просто кто-то перепутал 3 и 5, теперь виновного ищут, чтобы привлечь к ответственности. «Просто изменения приказа мало, важно понять, как эта ошибка попала в текст, на какой стадии и по чьей вине», — отметил он.

В то, что это просто техническая ошибка, экологи не верят. «Явно, что такие изменения кто-то пролоббировал. Скорее всего, компании – экспортеры древесины в Китай, где вырубка кедровых лесов запрещена», – полагает руководитель программ по особо охраняемым территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин.

По данным аналитического агентства лесопромышленной аналитики WhatWood, за девять месяцев 2016 г. экспорт хвойных пиломатериалов в Поднебесную из России составил 9,9 млн куб. м (+41% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года).

Назвать лоббистов экологи не берутся. Известно, что российским лесом интересуются многие учаcтники списка Forbes. Так, акционерами одной из крупнейших лесопромышленных компаний в стране, Russian Forest Products Group, в 2013 г. стали Роман Абрамович и Александр Абрамов. Крупнейшим экспортером пиломатериалов WhatWood называет Segezha Group (объем экспорта по итогам девяти месяцев 2016 г. – 667 000 куб. м). Segezha Group, в структуре которой 50 предприятий, с 2013 г. принадлежит АФК «Система». Президент «Системы» Михаил Шамолин отмечал, что в ближайшие три года компания потратит 40 млрд руб. на расширение. Занимающая второе место по экспорту леса (610 000 куб. м) ГК «Русская лесная группа» принадлежит владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым и их давнему партнеру Тимофею Кургину. Актив перешел им в качестве залога по кредитам за долги прежних собственников. По данным Kartoteka.ru, выручка Русской лесной группы в 2015 г. превысила 10,5 млрд руб. – это в 4,5 раза больше, чем в 2012 г. Непростой владелец и у ГК «Титан» из Архангельска, также входящей в список крупнейших экспортеров пиломатериалов (479 000 куб. м) – экс-депутат Госдумы, крупный промышленник Владимир Крупчак. Да и учредители лесозаготовительных компаний поменьше часто обладают админресурсом. Так что в измении правил лесозаготовки лоббистские возможности могли быть задействованы. Это не первый пример «тихого» изменения законодательства, в результате которого бизнес получает то, что прежде находилось под строгой, по крайней мере, с точки зрения закона, охраной.

Краеугольное озеро

Компании, занятые в нефтегазовом или горнодобывающем секторе либо приближенные к высокопоставленным чиновникам, готовы идти на конфликт и упорно отстаивать свои бизнес-интересы. В 2016 г. ярких примеров было несколько.

В Ханты-Мансийском автономном округе еще в 1997 г. был создан природный парк «Нумто» площадью 565 га, но с 2004 г., когда в регионе начала работу компания «Сургутнефтегаз», вокруг него идет борьба. В 2016 г. нефтедобытчик выступил с инициативой, которую активно поддержало правительство ХМАО, – изменить зонирование природного парка, чтобы разрешить на его территории нефтедобычу. Добывать углеводороды на территории парка можно было и прежде, но теперь в зону бизнес-интересов попала наиболее ценная его часть – территория заказного режима, водно-болотные угодья, где берут начало семь сибирских рек и живут любимые президентом России стерхи.

Региональные власти и федеральные чиновники в лице Минприроды России пошли бизнесу навстречу, хотя большинство местных жителей и общественные организации категорически возражали. Тем более что разработки планируют вести вблизи Небесного озера, священного для хантов и ненцев. Таким образом, конфликт стал не только экологическим, но и социальным. В феврале 2016 г. состоялись общественные слушания, на которые пришли около 80 человек, что для Белоярского района ХМАО «совершенно невиданные цифры», более 30 000 человек подписали обращение против изменения зонирования. Тем не менее в октябре 2016 г. было подписано постановление губернатора ХМАО об изменении зонирования национального парка. Фактически добыча пока не ведется, но юридически она уже возможна. «Гринпис» и коренное население посчитали тогда это решение незаконным и обжаловали его в Генпрокуратуре. «Гринпис» будет обжаловать решение правительства Югры, и это правильно, – заявил экс-директор природного парка «Нумто» Сергей Лаврентьев. – Проект нового зонирования должен был в окончательном варианте пройти через общественные слушания, заручиться голосами, а потом в обязательном порядке пройти государственную экологическую экспертизу, но этого сделано не было». Однако в Минприроды возражают: «Проект изменения функционального зонирования территории природного парка не является объектом государственной экологической экспертизы».

Для руководства ХМАО взаимодействие с «Сургутнефтегазом», который формирует почти 40% местного бюджета – вопрос первостепенный. Директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры Евгений Платонов пояснил общественности: «Понятно, что земли озера и деревни ритуально значимы и для Ямала, и для Югры, тем не менее когда-то на территории парка были пробурены испытательные скважины. Они подпадают под лицензионное соглашение «Сургутнефтегаза». Теперь компания обязана вести там работы. Если же мы откажемся что-либо менять на этих землях, то парк следует превратить в заповедник, а значит, вывезти оттуда всех, кто там проживает и работает. Мы же можем сохранить эту территорию и без столь радикальных мер». На одном из собраний ярко выступил замглавы Белоярского района Степан Молданов: «Мы должны понимать, что в настоящий момент (хотим мы этого или не хотим) углеводородное сырье для нашего государства является краеугольным».

Кстати, Сергей Донской до того, как стать чиновником, делал карьеру в нефтедобывающих компаниях «Лукойл» и «Зарубежнефть». А его команда теперь усилена чиновником, который умело не замечает местных конфликтов: экс-губернатор Ярославской области Сергей Ястребов назначен заместителем министра и будет курировать подведомственные министерству Росгидромет и Росводресурсы, а также профильный Департамент государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии. Это в отношении него проводили антикоррупционные расследования депутат Ярославской думы Борис Немцов и «Муниципальный сканер».

Покушение на девственность

Адрес еще одного многолетнего конфликта – национальный парк «Югыд Ва» в Республике Коми. На территории, которая входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми», расположено богатое месторождение золота Чудное. Еще в 2010 г. коммерчески привлекательный участок решением Минприроды был отрезан от национального парка. «Зеленые» пошли с документами в суд. В итоге в январе 2015 г. Верховный суд признал правоту «Гринписа» – геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых в «Югыд Ва» были запрещены, но попытки освоить месторождение продолжились. В октябре 2016 г. правительство Коми одобрило прогноз социально-экономического развития республики на 2017 г. и период до 2019 г. Это означает, что оно, в том числе, одобряет планы на геологоразведочные работы по приросту запасов золота и начало промышленного освоения месторождения Чудное компанией «Голд минералс».

Согласно данным Kartoteka.ru, учредителями ЗАО «Голд минералс» сейчас являются четыре кипрские компании. Интересно, что до 2010 г. «Голд минералс» была 100-процентной «дочкой» ПАО «Высочайший» – крупного золотодобытчика. В конце 2009 г. Роснедра выдали компании лицензию на геологоразведку и добычу золота сроком на 25 лет. В 2011 г. «Высочайший» получил кредит в Европейском банке реконструкции и развития в обмен на 5,26% акций; чтобы гарантировать получение кредита, компания избавилась от проблемного актива с неэкологичной историей. Однако Михаил Крейндлин утверждает: «У нас есть подозрения, что владельцы «Высочайшего» по-прежнему контролируют компанию «Голд минералс», потому что его представители регулярно присутствуют на мероприятиях, связанных с золотодобычей в «Югыд Ва». У нас есть протокол совещания, датированный 2015 г., где был глава «Высочайшего». Официально в «Высочайшем» отрицают связь с «Голд минералс».

Вопрос «Считаете ли вы, что необходимо исключить геологоразведочные работы по приросту запасов золота и начало промышленного освоения месторождения Чудное из прогноза социально-экономического развития Коми на 2017-й и период до 2019 г., одобренного распоряжением правительства региона?» должен был быть вынесен на региональный референдум. 10 января республиканский избирком отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума. Экологи намерены продолжать борьбу: в арсенале чиновников – выведение участка из границ заповедника через Госдуму или через решение президента.

Министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов считает, что на проблему «Югыд Ва» стоит смотреть шире: фактически все промобъекты, построенные задолго до резервации, находятся на этой территории на птичьих правах. «Промышленность поставили в положение гостя в нацпарке вместо того, чтобы, как было предписано в постановлении правительства России от 23 апреля 1994 г., цивилизованно решить воспрос о функционировании газопровода, дорог, старательских артелей и других проблемных объектов. Тем более что нацпарк по факту оказался на 300 тыс. га больше, чем было заявлено в этом постановлении», – отмечает Николай Герасимов.

Олимпийские аппетиты

Горнолыжные курорты в Краснодарском крае и так построены на территории Сочинского национального парка. Чтобы стройка стала возможной, был изменен закон: до 2006 г. размещать спортивные объекты в национальных парках было запрещено. Олимпиада прошла, но пик внутреннего туризма – нет. По информации Ростуризма, объем внутренних туристических потоков нынешней зимой увеличился на 9%. А у владельцев курортов растет желание расширяться, но оно опять натолкнулось на законодательные барьеры. «Горнолыжное лобби» поработало эффективно: на одном из последних заседаний Думы прошлого созыва был принят скороспелый закон, разрешающий выделение биосферных полигонов в заповедниках, что допускает размещение спортивных объектов на особо охраняемых территориях, причем вне привязки к уже существующим объектам. Проект был внесен на рассмотренение всего за день до того, как его приняли, и прошел сразу второе и третье чтения.

О планах построить в Кавказском заповеднике четыре горнолыжных курорта заявлял «Газпром». Компания подкрепила идею цифрами: пропускная способность курортов Красной Поляны – 25 000 человек в день, что в несколько раз меньше, чем на европейских курортах. «Газпром» предложил построить еще 250 км горнолыжных трасс, 83 км канатных дорог, 14 ресторанов и четыре горных отеля. «Постоянный туристический поток станет залогом процветания региона и компании «Газпром», – говорится в презентации проекта. За регион вступились не только экологические активисты, но и ОНФ с аналитическим центром при правительстве. «У вас нет стратегии развития курортов. Но при этом вы уже планируете – без просчитанных рисков, без стратегии, без расчета инвестиционной привлекательности – требовать какие-то дополнительные земли на особо охраняемых природных территориях», – возмутилась замначальника Экспертного управления президента РФ Светлана Лукаш. Госинтересы и интересы частного бизнеса в этом кейсе пока не совпадают, однако причиной может быть простой страх международных репутационных рисков: Западный Кавказ находится под защитой ЮНЕСКО, и если объект перейдет в статус «находящегося под угрозой», это будет важным отрицательным показателем.

В Арктике чиновники действовали по-другому. В 2013 г. российское правительство выделило «Роснефти» в арктических морях большие лицензионные участки, четыре из которых попали в границы особо охраняемых территорий – заказника «Земля Франца-Иосифа», национального парка «Русская Арктика» и заповедника «Остров Врангеля». «Мы пытались протестовать, писали в правительство, в прокуратуру. Нам отвечали: все исправим, и действительно «исправили», – рассказывает Михаил Крейндлин. – В 2016 г. было принято решение о расширении «Русской Арктики». Но при внимательном рассмотрении оказалось, что площадь охраняемых территорий уменьшилась приблизительно на 4 млн га, потому что расширение произошло за счет включения в «Русскую Арктику» заказника «Земля Франца-Иосифа», но не полностью». По данным «Гринпис Россия», около полумиллиона гектаров, потерявших охранный статус, – Альбановский участок «Роснефти». В руководстве «Русской Арктики» не согласны с такой оценкой. «На сегодняшний день территория участка «Альбановский» не затрагивает площадь национального парка, – говорил и.о. директора парка Александр Кириллов. – Более того, насколько мне известно, проекты «Роснефти» в Арктике заморожены как минимум до 2030 года».

Экологи будут оспаривать решение в Верховном суде, рассмотрение назначено на 15 марта. С 2002 г. «Гринпис» четыре раза выигрывал в высшей инстанции.

Год новых конфликтов

Общественные организации своей деятельностью заполняют лакуны, которые по тем или иным причинам возникают в деятельности государственных структур. Противостояние бизнеса и экологических организаций чревато тем, что экологи могут стать объектом манипуляции со стороны конкурентов, политических групп, которые тем самым пытаются сместить, к примеру, губернатора.

Будет ли кто-то пытаться использовать существующий экологический конфликт в своих интересах – это уже другой вопрос. «Не всегда есть механизмы регулирования таких ситуаций, – уверена заместитель директора Центра охраны дикой природы Любовь Якубовская. – Например, после обрушения аквапарка «Трансвааль» наша организации предоставила СМИ данные по трем адресам, где строительство велось с нарушениями и существовала угроза либо обрушения, либо деформации зданий. Результат – две небольшие заметки с упоминанием этих адресов. Зато спустя три месяца началась массированная информационная кампания со ссылкой на Центр охраны дикой природы, в которой фигурировал только один адрес. Разумеется, это выглядело как «наезд» экологической организации на одну «бедную» строительную компанию. Но в подобных ситуациях у экологических организаций нет никаких инструментов, чтобы точно донести свою позицию. В данном конкретном случае она заключалась в том, что не единственная строительная компания строит в Москве без учета специфики московских грунтов, создавая реальную угрозу в будущем».

Несколько лет назад в центр обратились с просьбой порекомендовать активных экологов в одной конкретной области, которые могли бы выступить против химического загрязнения. На руках у обращавшихся были данные о выбросе вредных веществ на химическом предприятии. Экологи рекомендации дали, но предупредили, что не будут организовывать кампанию только против одного производителя, учитывая, что в регионе целый ряд таких производств. Взяв за основу данные о выбросе на одном предприятии, местные эксперты привлекли внимание к экологическому контролю над всеми химическими предприятиями региона, и проблемы с правоохранительными органами и общественниками были у всех, в том числе и у заказчиков «черного пиара».

«Когда конфликт выходит в информационное поле, это коммуникационное поражение, – считает член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. – В нашей стране достаточно организаций, среди которых и профессиональные общественные организации, Общество охраны природы, WWF, который проводит большие кампании с привлечением известных персон. Но в то же время есть подобные организации на региональном уровне, где несколько активных и небезразличных людей занимаются локальной проблематикой».

Помогает таким людям Интернет, позволяющий очень быстро и очень дешево привлечь внимание к проблеме. В этом смысле небольшая группа людей, даже не зарегистрированная как общественная организация, становится инструментом влияния и стейкхолдером для бизнеса. В последние годы, по словам Вадима Ковалева, многие организации получают довольно серьезную поддержку из бюджетов различных уровней, от грантовых конкурсов, проходят обучение – в том числе на площадке Общественной палаты. Количество каналов влияния у общественных организаций увеличивается, что создает все предпосылки для повышения их активности.

Благодаря Году экологии и резонансу, вызванному Парижской климатической конференцией, экологическая тематика снова становится трендом, что для России подзабытая с 1980–1990-х история.

Однако в Год экологии, как бы парадоксально это ни звучало, ожидается рост экологических конфликтов. Об этом говорит руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «С одной стороны, мы увидим изменения в законодательстве – и уже слышим о готовящихся поправках в Земельный, Водный и Лесной кодексы, а также профильные федеральные законы. С другой стороны, будут проведены масштабные мероприятия как научного, так и пропагандистского характера. Напомню, ровно это мы наблюдали в 2013 г., который тоже был объявлен в России Годом экологии. Разумеется, оба эти направления важны, однако они весьма далеки от интересов простых людей и, следовательно, не только не достигают цели предотвращения экологических конфликтов, но даже и не озвучивают ее в числе приоритетных», – утверждает Олег Иванов.

Олег Иванов предлагает сделать упор на составлении карты экологических конфликтов России и разработке своего рода дорожной карты по каждому из них.

Вопросы экологии начинают серьезно волновать простых людей лишь в тот момент, когда в их городе или поселке случается экологический конфликт. Здесь очень показательны громкие случаи с сунскими «партизанами»: с лета 2016 г. группа карельских активистов в буквальном смысле держит физическую оборону на участке бора около деревни Суна, где должен быть карьер, или с заповедником «Югыд Ва» в Коми. «И там, и там административные решения, которые привели в итоге к отрытому противостоянию местных жителей с чиновниками и бизнесменами, были приняты не один год назад. Однако конфликт возник не тогда, а лишь сейчас, когда эти решения попытались реализовать. До этого подавляющее большинство попросту не придавало им значения. Это вполне объяснимо, если иметь в виду традиционно низкий уровень правовой грамотности наших сограждан и традиционно высокий уровень социальной активности в вопросах, касающихся привычного образа и места жизни», – отмечает Олег Иванов.

Получается, что само понимание экологии у россиян неразрывно связано с конфликтом. Без конфликта экология для нас как бы не существует. И это говорит об определенном уровне культуры отношения как к конфликтам, так и к экологии.