Сечин – без комментариев

Больше четверти своей жизни он занимает этот пост, а потому «Ко» проанализировал, как обстоят дела в компании (подробнее см. "Пузыри Миллера"), и выяснил, что не очень хорошо. На пятки Миллеру наступает Игорь Сечин, чьего напора хватит, чтобы и министра посадить, и продать то, что не продается.

Лишить «Газпром» монопольного права на экспорт – идея-фикс Сечина. Убрать такого противника, как Миллер – это по-настоящему круто. Вот только бюджету такая рокировочка вряд ли поможет – конкуренция с «Газпромом» снизит цены на газ, но настоящих мушкетеров казна беспокоит мало, когда они занимаются делами чести.

А дел этих у Игоря Ивановича накопилось немало. «Роснефть» заявила, что подозревает «Транснефть» в незаконном присвоении части нефти из трубопроводов. В конце декабря 2016 г. было принято решение об обеспечительных мерах по потенциальному иску «Роснефти»: суд запретил «Транснефти» отказывать «Роснефти» в транспортировке ее сырья. Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что на суд было оказано давление, и попросил защиты у председателя Верховного суда.

Между тем в «Транснефти» теперь работают Рашид Шарипов (бывший вице-президент «Роснефти» и начальник секретариата Сечина) и Лариса Каланда (также бывший вице-президент и статс-секретарь «Роснефти»). Оба в прошлом считались доверенными людьми Сечина, а сейчас они, скорее всего, «рулят» борьбой с бывшим начальником, стиль работы которого, видимо, близок только его пресс-секретарю. Кроме того, в совет директоров «Транснефти» попал Александр Корсик – еще один потерпевший от Сечина на посту президента «Башнефти».

Иными словами, борьба в «дружеском» окружении первого лица государства за нефть и газ развернулась нешуточная. Можно только посочувствовать Верховному суду. Ведь президент по поводу противостояния Сечин–Миллер–Токарев молчит. Как заявил Дмитрий Песков, собственного мнения по этому вопросу у Кремля нет.