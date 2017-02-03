Оставить на уровне 10 процентов

"Динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее", - отмечают в Центробанке.
Аналитики связывают факт сохранения ключевой ставки на прежнем уровне с валютными интервенциями Минфина. Однако в ЦБ заявляют, что
планируемые операции на валютном рынке не создадут бюджетных рисков, но при условии сохранения Банком России жесткой кредитно-денежной политики.
В 2016 году ключевая ставка снижалась дважды. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, состоится 24 марта, но, как отмечают в ЦБ, потенциал ее снижения в первом полугодии 2017 года уменьшился.