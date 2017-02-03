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Оставить на уровне 10 процентов

Банк России сохранил ключевую ставку
03 Февраля 2017
Оставить на уровне 10 процентов

Регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10 процентов. Показатель остаётся неизменным с 19 сентября 2016 года.

"Динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее", - отмечают в Центробанке. 

Аналитики связывают факт сохранения ключевой ставки на прежнем уровне с валютными интервенциями Минфина. Однако в ЦБ заявляют, что

планируемые операции на валютном рынке не создадут бюджетных рисков, но при условии сохранения Банком России жесткой кредитно-денежной политики. 

В 2016 году ключевая ставка снижалась дважды. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, состоится 24 марта, но, как отмечают в ЦБ, потенциал ее снижения в первом полугодии 2017 года уменьшился.

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