Оставить на уровне 10 процентов

Регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10 процентов. Показатель остаётся неизменным с 19 сентября 2016 года.

"Динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее", - отмечают в Центробанке.

Аналитики связывают факт сохранения ключевой ставки на прежнем уровне с валютными интервенциями Минфина. Однако в ЦБ заявляют, что

планируемые операции на валютном рынке не создадут бюджетных рисков, но при условии сохранения Банком России жесткой кредитно-денежной политики.

В 2016 году ключевая ставка снижалась дважды. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, состоится 24 марта, но, как отмечают в ЦБ, потенциал ее снижения в первом полугодии 2017 года уменьшился.