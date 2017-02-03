По просьбе Microsoft и Cisco Американским

Декабрьские санкции США, запрещающие американским компаниям сотрудничать с ФСБ и ГРУ, были смягчены по просьбе крупных корпораций.

Ограничения, введённые уходящей администрацией Барака Обамы, привели к тому, что компании, экспортирующие продукты, связанные с кибербезопасностью, не смогли получить разрешения на их продажу в России.

Именно ФСБ регламентирует ввоз компьютеров, маршрутизатором, софта... Решением Минфина США американским компаниям разрешено оплачивать госпошлины за лицензии и сертификаты, но иные сделки со спецслужбами России по-прежнему под запретом.

В связи с этим американский Минфин внес изменения в санкционный режим. В Белом доме назвали это "уточнением отдельных исключений". В свою очередь новый президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не смягчает санкционный режим.