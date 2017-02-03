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Новости

Таможня не доверяет «Югре»

Банк лишен права выдачи банковских гарантий
03 Февраля 2017
Таможня не доверяет «Югре» РИА Новости

Как сообщает ФТС, банк «Югра» исключен из реестра финансовых организаций, имеющих право выдавать банковские гарантии уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Согласно приказу таможенной службы, причиной исключения стало несоответствие пункту о соблюдении обязательных нормативов, предусмотренных законодательством РФ в течение последних шести месяцев. Скорее всего, как полагают эксперты, речь идет о непубличных данных. В банке утверждают, что никакого нарушения нормативов не допускали и ждут разъяснений от ЦБ и ФТС.

Исключение из реестра несет для банка как коммерческие риски (клиенты, занятые в сфере экспорта и импорта, могут сменить финансовую организацию), так и репутационные. Особенно, учитывая тот факт, что одновременно с «Югрой» права выдачи банковских гарантий лишился «Татфондбанк», который с декабря 2016 года находится под управлением АСВ и ждет решения о санации. Такое «соседство» может заставить подумать о стабильности финансовго положения «Югры».

В самом банке заявляют о том, что выдача гарантий не является значимым бизнес-направлением. По итогам 2016 года банк «Югра». Основным бенефициаром которого является бизнесмен Алексей Хотин, показал рекордный убыток по российской банковской системе — более32 млрд руб. Согласно данным рейтинга "Интерфакса", на 1 января 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов и 48-е место по размеру капитала.

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