Таможня не доверяет «Югре»

Согласно приказу таможенной службы, причиной исключения стало несоответствие пункту о соблюдении обязательных нормативов, предусмотренных законодательством РФ в течение последних шести месяцев. Скорее всего, как полагают эксперты, речь идет о непубличных данных. В банке утверждают, что никакого нарушения нормативов не допускали и ждут разъяснений от ЦБ и ФТС.

Исключение из реестра несет для банка как коммерческие риски (клиенты, занятые в сфере экспорта и импорта, могут сменить финансовую организацию), так и репутационные. Особенно, учитывая тот факт, что одновременно с «Югрой» права выдачи банковских гарантий лишился «Татфондбанк», который с декабря 2016 года находится под управлением АСВ и ждет решения о санации. Такое «соседство» может заставить подумать о стабильности финансовго положения «Югры».

В самом банке заявляют о том, что выдача гарантий не является значимым бизнес-направлением. По итогам 2016 года банк «Югра». Основным бенефициаром которого является бизнесмен Алексей Хотин, показал рекордный убыток по российской банковской системе — более32 млрд руб. Согласно данным рейтинга "Интерфакса", на 1 января 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов и 48-е место по размеру капитала.