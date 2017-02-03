Михаил Куснирович потерял контракт с Олимпийским комитетом

"За спорт" учреждена в конце 2016 года молодым дизайнером Анастасией Задориной. Про неё известно, что она дочь генерал-полковника ФСБ - главы службы обеспечения ФСБ, президента волейбольного спортклуба "Динамо Москва" Михаила Шекина. В публичное поле имя Анастасии Задориной впервые попало в 2014 году в связи с акцией, в ходе которой участники меняли одежду иностранных брендов на футболки с надписью: "Тополь санкций не боится". Модельер была одним из организаторов акции.

Bosco di Ciliegi была поставщиком экипировки для российских олимпийцев и паралимпийцев с 2002 года. С последними, возможно, контракт будет сохранен.

По словам Михаила Куснировича, владельца Bosco, ОКР запросил 650 млн руб. за право экипировать олимпийцев, но эти деньги не отрабатывались. Заключение нового контракта, как говорит Куснирович, проходило фактически без тендера. "Я слишком хорошо знаю, что такое тендер. Это четкая и транспарентности процедура. И никак она не соответствует тому, что было объявлено Олимпийским комитетом России как тендер", - приводит слова Михаила Куснировича "Коммерсант".