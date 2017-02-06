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Антироссийский санкции продлят

ЕС обсуждает продление персональных санкций против 100 человек
06 Февраля 2017
Антироссийский санкции продлят shutterstock.com

Агентство Bloomberg сообщило о планах Европейского союза продлить в середине марта действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на полгода.

В настоящее время возможность продления санкций, применяемых к лицам из так называемого черного списка, обсуждается в конфиденциальном порядке.

Речь идет, в частности, о санкциях в отношении совладельца банка «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга и крупнейшего акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Действующие в отношении них европейские санкции предполагают заморозку активов на территории ЕС и запрет на въезд в государства союза.

ЕС ввел ограничения в отношении России в 2014 году из-за событий на Украине. С тех пор санкции несколько раз продлевались и расширялись. В последний раз ЕС официально продлил санкции в декабре – до конца июля 2017 года.

Ряд европейских политиков выступает за полную отмену или смягчение антироссийских санкций. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничительные меры «неэффективны и вредны» как для европейской экономики, так и для РФ. Его австрийский коллега Себастьян Курц призвал к постепенному снятию санкций.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по правящей коалиции ХДС/ХСС, выступил за снятие ограничительных мер в 2017 году. Лидер французской партии «Национальный фронт», кандидат в президенты страны Марин Ле Пен считает, что санкции создали большие экономические проблемы для ЕС.

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