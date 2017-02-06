Тарифы "Платона" удвоятся с 15 апреля

С 15 апреля 2017 года тариф за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам в системе "Платон" вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 руб. за км. В настоящее время тариф составляет 1,53 рубля за километр.

«Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия льготного режима в системе «Платон» до 15 апреля этого года», — сказал министр транспорта Максим Соколов. Глава Минтранса также поспешил заверить, что на конечной цене товаров в отечественной рознице это не отразится.

«Транспортная составляющая для большинства перевозимых товаров не превышает 4-7%. А «Платон» даже при тарифе 3,06 рубля за 1 километр - это максимум десятая часть от всей этой транспортной составляющей. Получаются доли процента, или несколько копеек в цене товаров», — цитирует Соколова anrt.info.

Изначально планировалось, что тариф будут повышать в два этапа, и до 3,06 он подорожает летом. Однако позднее Минтрансу было поручено проработать разовое повышение тарифа.

Как объяснил министр, деньги на ремонт региональных дорог из системы "Платон" перечислили в 2016 году авансом, в счет тех средств, которые будут собраны в этом году. Но уже после утверждения бюджета на 2016 год приняли решение не повышать тариф и сохранить на уровне 1,53 рубля. Получается, что запланированного дохода не было собрано. И в этом году даже при повышении тарифа «выйдем на ноль по доходам от системы "Платон"»,- сказал Соколов. Всего предполагается собрать 30 миллиардов рублей в рамках этой системы.