В России исчезнет безлимитный интернет

Мобильные операторы России планируют поменять условия предоставления доступа в Интернет. Как пишет газета «Ведомости», в недалеком будущем — уже в этом году может быть отменена опция «безлимитный Интернет».

В МТС задумались о возможном исключении такой опции либо о существенном повышении тарифов уже в текущем году из-за завершившейся "ценовой войны".По данным аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима, пересмотреть цены на связь компания может из-за отказа от расширения своей розничной сети, а также завершения «ценовой войны» в сотовом ритейле. Ким также уточняет, что формирования оптимальных тарифов МТС будет анализировать профиль потребления своих абонентов, чтобы предложить им оптимальные тарифы.

Представители «Мегафон» решение отказаться от безлимитного тарифа объяснили полным «отсутствием интереса» со стороны абонентов.

В "Вымпелкоме" ("Билайн") уверены, что безлимитные тарифы стали не более чем маркетинговым инструментом, поскольку пользователи на безлимитных тарифах потребляют незначительно больше трафика, нежели абоненты с обычными тарифами. По словам представителя компании, безлимитные тарифы негативно сказываются на развитии рынка, поскольку потребление мобильного интернета растет, и становится несправедливым, когда одинаковую цену платят и активные пользователи, и те, кто мало выходят в Сеть.

Ранее о том, что мобильные операторы России будут отказываться от безлимитных тарифов, говорил гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Шелль Йонсен. По его словам, это обусловлено техническими причинами: 3G-сети перегружены, 4G-сети загружаются очень быстро. Первым из крупных операторов от безлимитного интернета отказалась Yota (дочерний бренд «Мегафона»).