"Анкор банк" ограничил выдачу вкладов

Банк основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» ввел ограничения на выдачу вкладов, сообщает RNS со ссылкой на кредитную организацию.

Сейчас казанский Анкор Банк выдает вклады лишь в размере 10 тыс. руб. ежедневно. Причиной стали проблемы банка с ликвидностью.

«Как руководство нам объяснило, это связано с ликвидностью банка», — пояснила сотрудница call-центра RNS, добавив, что после восстановления требуемого уровня ликвидности банк намерен «в полном объеме исполнять требования клиентов».

Ограничения на выдачу вкладов касаются всех городов присутствия банка (свою деятельность он осуществляет в Москве, Казани, Уфе и Чебоксарах).

Основной владелец Анкор Банка (доля - 49,79%) - основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрей Коркунов. По данным портала Banki.ru, Анкор Банк занимает 231-е место в российской банковской системе по размеру активов и 10-е место в Татарстане с активами почти 8,86 млрд руб.

Одним из последних банков, которые вводили ограничение на выдачу вкладов, был банк "Пересвет", через некоторое время после этого в банке была введена временная администрация.