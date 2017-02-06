Назначен новый заместитель генерального директора «Ростеха»

Управляющий директор по непрофильным и проблемным активам "Ростеха" Александр Назаров с 6 февраля назначен заместителем генерального директора компании, говорится в сообщении госкорпорации.

«В новом статусе он сохранит за собой прежний функционал по управлению непрофильными и проблемными активами, будет курировать работу дочерней структуры госкорпорации — Национальной иммунобиологической компании, а также создание единых информационных систем (ЕИС)», — говорится в сообщении компании.

Он занял место Дмитрия Шугаева, который стал новым руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Александр Назаров обладает серьёзным управленческим опытом, за время работы в Ростехе ему удалось реструктурировать целый ряд проблемных активов, повысить эффективность управления предприятиями, систематизировать работу по непрофильным активам Корпорации», — цитирует «Газета.Ru» гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Отмечается, что международное сотрудничество в корпорации будет курировать заместитель генерального директора по инвестициям Дмитрий Леликов.

Ранее «КоммерссантЪ» сообщал, что среди кандидатов на должность замглавы госкорпорации рассматривался Анатолий Сердюков. Но в пятницу 3 февраля было принято другое кадровое решение.