 
USD
59,2323
EUR
63,156
Золото
1.242,35
Brent
55,37
WTI
52,56
 
Новости

Назначен новый заместитель генерального директора «Ростеха»

Вместо Анатолия Сердюкова им стал Александр Назаров
06 Февраля 2017
Назначен новый заместитель генерального директора «Ростеха»

Управляющий директор по непрофильным и проблемным активам "Ростеха" Александр Назаров с 6 февраля назначен заместителем генерального директора компании, говорится в сообщении госкорпорации.

«В новом статусе он сохранит за собой прежний функционал по управлению непрофильными и проблемными активами, будет курировать работу дочерней структуры госкорпорации — Национальной иммунобиологической компании, а также создание единых информационных систем (ЕИС)», — говорится в сообщении компании.

Он занял место Дмитрия Шугаева, который стал новым руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Александр Назаров обладает серьёзным управленческим опытом, за время работы в Ростехе ему удалось реструктурировать целый ряд проблемных активов, повысить эффективность управления предприятиями, систематизировать работу по непрофильным активам Корпорации», — цитирует «Газета.Ru» гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Отмечается, что международное сотрудничество в корпорации будет курировать заместитель генерального директора по инвестициям Дмитрий Леликов.

Ранее «КоммерссантЪ» сообщал, что среди кандидатов на должность замглавы госкорпорации рассматривался Анатолий Сердюков. Но в пятницу 3 февраля было принято другое кадровое решение.

Архив номеров
Избранное

Остались на связи Остались на связи

«Цифре» вопреки «Цифре» вопреки

«Мамут просчитался» «Мамут просчитался»

Бюджет Мельпомены Бюджет Мельпомены

Приступить к ликвидации Приступить к ликвидации

Реклама