Корпорация РЖД не вошла в план приватизации

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что власти РФ не рассматривают в данный момент вопрос о приватизации РЖД, а также о реализации небольшого пакета в пользу НПФ, сообщает РИА Новости.

В интервью газете "Известия" Шувалов отметил: "Сразу скажу, что мы не собираемся приватизировать РЖД. Буквально на днях в правительстве утверждена программа приватизации, и РЖД в этот список не входит. Больше того, когда мы обсуждали в прошлом приватизацию РЖД, речь шла о совсем небольшом пакете, который можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, но сейчас и этого нет в повестке".

Доля государства в РЖД составляет 100%. МЭР предлагало приватизировать пакет акций РЖД в 2017 году, а глава ФАС Игорь Артемьев называл целесообразной продажу 5-10% акций РЖД в следующем году. Следуя подготовленному МЭР проекту прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы, в этот период планируется сокращение госдоли в РЖД до 75% плюс 1 акция. Следовательно, речь шла о продаже 25% минус одна акция РЖД.