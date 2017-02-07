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Стас Михайлов стал владельцем строительного бизнеса

Связанная с ним ООО "Строй инвест" возводила ТЦ "Тройка" и жилье в Москве
07 Февраля 2017
Стас Михайлов стал владельцем строительного бизнеса

Популярный российский эстрадный исполнитель Стас Михайлов стал учредителем и совладельцем строительной компании ООО "Строй инвест", сообщает РБК.

Это учреждение связано с одноименной строительной группой, возводившей ТЦ "Тройка" и жилые комплексы в Москве.

Михайлову принадлежит 50% ООО "Строй инвест", сама фирма была зарегистрирована 9 декабря 2016 года, исходя из данных СПАРК. Основную деятельность компании составляет строительство жилых и нежилых зданий. Оставшиеся 50% ООО разделены поровну между Вероникой Дворкиной и ООО "УК Инвестпроект".

По оценке Forbes, совокупный доход Михайлова  с 2011 года мог составить $62,4 миллиона. Среди его, не связанных с музыкальной индустрией проектов, находится также развитие сети ресторанов Kommunalka.

Как отмечал сам певец, он планирует открыть 5-10 ресторанов в крупных городах России - Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. Заявленный объем инвестиций в проект составляет €25 миллионов. 

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