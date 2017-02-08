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Детское IPO

Крупнейший в России продавец товаров для детей разместил акции на Московской бирже
08 Февраля 2017
Детское IPO

«Детский мир» разместился на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона – 85 руб. за акцию, книга заявок закрыта. 

Как пишут «Ведомости», организаторы изначально ориентировали инвесторов на цену акции в 85–105 руб., но накануне закрытия книги заявок сузили ориентир. В ходе сбора заявок спрос в 1,5 раза превысил предложение. Однако большая часть заявок была по минимальной цене предложения, уточняет один из них.
Исходя из нижней границы коридора весь ритейлер оценен минимум в 62,8 млрд руб. Это довольно высокая оценка. «Детский мир» оценен в 12 прибылей – такой мультипликатор у российских продовольственных ритейлеров.
Размер IPO «Детского мира» составит минимум 21,1 млрд руб. Большую часть – 14,2 млрд – получит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ее доля снизится с 72,6 до 50% плюс 1 акция. Второй крупный продавец – Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation). Его доля сократится с 23,1 до 13,1%, а фонд выручит 6,3 млрд руб.

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