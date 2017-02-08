Детское IPO

Как пишут «Ведомости», организаторы изначально ориентировали инвесторов на цену акции в 85–105 руб., но накануне закрытия книги заявок сузили ориентир. В ходе сбора заявок спрос в 1,5 раза превысил предложение. Однако большая часть заявок была по минимальной цене предложения, уточняет один из них.

Исходя из нижней границы коридора весь ритейлер оценен минимум в 62,8 млрд руб. Это довольно высокая оценка. «Детский мир» оценен в 12 прибылей – такой мультипликатор у российских продовольственных ритейлеров.

Размер IPO «Детского мира» составит минимум 21,1 млрд руб. Большую часть – 14,2 млрд – получит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ее доля снизится с 72,6 до 50% плюс 1 акция. Второй крупный продавец – Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation). Его доля сократится с 23,1 до 13,1%, а фонд выручит 6,3 млрд руб.