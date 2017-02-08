Заработали на драме

Итоговые сборы "Притяжения" превысят планку в 1 млрд руб., ожидают продюсеры. Фильму помогли стоившая 140-150 млн руб. рекламная кампания и понятное для зрителей место действия, пишет «Коммерсант».

По данным сайта Kinodata.pro, бюджет "Притяжения" составлял $6,5 млн (400 млн руб.), на вечер 5 февраля фильм заработал $13 млн (780 млн руб.). Фильм считается окупившимся в прокате, если его сборы хотя бы в два раза превышают бюджет: до 50% бокс-офиса обычно забирают кинотеатры, еще до 10% — прокатчики. Рублевый бюджет картины отбился по итогам вчерашнего дня.

"Притяжение" производили Art Pictures Studio Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского и кинокомпания "Водород" Александра Андрющенко и Михаила Врубеля; среди его продюсеров также гендиректор канала "Россия 1" Антон Златопольский. Федор Бондарчук стал и режиссером фильма. Его дистрибутором выступила WDSSPR.