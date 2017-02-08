Британский лот АСВ

Как пишет РБК, агентство готовит к закрытию сделку по продаже поместья XVIII века под названием Lower Venn Farm в английском графстве Херефордшир. Это будет первый из зарубежных активов, средства от продажи которого поступят в конкурсную массу банка для расчета с кредиторами. По данным на сайте АСВ, на 1 января 2017 года размер установленной задолженности Межпромбанка перед кредиторами превышал 82 млрд руб.

Приказы английского суда, разрешающие реализацию этого актива, а также особняка Old Battersea House XVII века в Лондоне, были вынесены еще летом 2016 года. На тот момент агентству оставалось определить их рыночную цену и продать. Тем не менее, первая из двух сделок будет закрыта только в ближайшем будущем.

Опрошенные РБК участники рынка элитной недвижимости считают, что выручка от реализации Lower Venn Farm может варьироваться от сотен тысяч до нескольких миллионов фунтов стерлингов. Стоимость Old Battersea House оценивалась в 14–15 млн. фунтов.

