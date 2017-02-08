Речь идет о 26 торгах для полутора десятков медучреждений Москвы на сумму более 210 млн руб. По данным ФАС, «Спектр СТК» выиграл 24 аукциона на сумму более 205 млн руб. При этом снижение от первоначальной цены составляло не более 4,4%. «Центр медицинских технологий» выиграл два аукциона на сумму около 4 млн.
Нечестный тендер
ФАС выявила картельный сговор на рынке медицинских изделий
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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило картельный сговор между компаниями «Спектр СТК» и «Центр медицинских технологий», которые поставляли медицинские инструменты в рамках государственных тендеров, передает Rambler News Service.