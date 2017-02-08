Нечестный тендер

Речь идет о 26 торгах для полутора десятков медучреждений Москвы на сумму более 210 млн руб. По данным ФАС, «Спектр СТК» выиграл 24 аукциона на сумму более 205 млн руб. При этом снижение от первоначальной цены составляло не более 4,4%. «Центр медицинских технологий» выиграл два аукциона на сумму около 4 млн.